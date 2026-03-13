Трамп анонсував потужний удар по Ірану і назвав час

Дональд Трамп. / © Associated Press

Ірану знадобляться «роки на відновлення» після серії потужних атак від початку операції «Епічна лють». Сполучені Штати Америки «завдали їм сильної шкоди», але це не кінець.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в телефонному інтерв’ю Fox New.

З його слів, Іран зіткнеться з тривалим відновленням після нещодавніх військових дій. Втім, це не кінець, додав він.

«Ми збираємося завдати їм дуже сильного удару протягом наступного тижня», — наголосив президент США.

Нагадаємо, своєму останньому дописі в Truth Social Трамп шокував заявою про війну з Іраном. Він анонсував нові удари, заявивши, що для нього «честь їх вбивати». Вочевидь, маючи на увазі представників режиму. З його слів, американські військові мають «безпрецедентну вогневу міць, необмежені боєприпаси та багато часу».