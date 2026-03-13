ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
486
Час на прочитання
1 хв

Трамп анонсував потужний удар по Ірану і назвав час

Американський лідер заявив, що США готують нову атаку по Ірану.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Ірану знадобляться «роки на відновлення» після серії потужних атак від початку операції «Епічна лють». Сполучені Штати Америки «завдали їм сильної шкоди», але це не кінець.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в телефонному інтерв’ю Fox New.

З його слів, Іран зіткнеться з тривалим відновленням після нещодавніх військових дій. Втім, це не кінець, додав він.

«Ми збираємося завдати їм дуже сильного удару протягом наступного тижня», — наголосив президент США.

Нагадаємо, своєму останньому дописі в Truth Social Трамп шокував заявою про війну з Іраном. Він анонсував нові удари, заявивши, що для нього «честь їх вбивати». Вочевидь, маючи на увазі представників режиму. З його слів, американські військові мають «безпрецедентну вогневу міць, необмежені боєприпаси та багато часу».

Дата публікації
Кількість переглядів
486
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie