Чому людям за 60 не можна приймати душ щодня: лікарі дали остаточну відповідь

Гігієна для людей похилого віку / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Багато людей звикли приймати душ двічі на день і вважають це важливою частиною повсякденної гігієни. Проте з віком потреби організму змінюються, і деякі звички можуть мати інший вплив на здоров’я. Саме тому лікарі дедалі частіше звертають увагу на те, як правильно доглядати за шкірою у старшому віці. Фахівці пояснюють, що після 60 років шкіра стає більш чутливою, а природні процеси її відновлення сповільнюються. Через це щоденний гарячий душ іноді може приносити більше шкоди, ніж користі.

Як змінюється шкіра з віком

З роками шкіра поступово втрачає частину природної вологи та захисного шару. Сальні залози працюють менш активно, а вироблення природних жирів зменшується. Саме ці жири допомагають шкірі залишатися еластичною і захищають її від подразнень.

Коли людина щодня приймає гарячий душ і використовує мило або гелі, цей природний захисний шар може швидше змиватися. У результаті шкіра стає сухою, чутливою і може почати лущитися.

Реклама

Чому людям за 60 не варто приймати душ щодня

Лікарі зазначають, що часте миття, особливо з використанням гарячої води, іноді призводить до подразнення шкіри. Люди старшого віку можуть відчувати свербіж, сухість або відчуття стягнутості.

Крім того, дуже гаряча вода може розширювати судини, що іноді викликає запаморочення чи слабкість. Саме тому фахівці радять обережно ставитися до температури води і тривалості водних процедур.

Що радять лікарі

За словами медиків, людям після 60 років варто орієнтуватися на власне самопочуття і стан шкіри. У багатьох випадках достатньо приймати повноцінний душ кілька разів на тиждень, а в інші дні підтримувати гігієну за допомогою більш м’яких процедур.

Також рекомендують використовувати теплу, а не гарячу воду, вибирати делікатні засоби для миття та після душу наносити зволожувальні креми.