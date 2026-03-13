У "Дії" оновили правила бронювання: як тепер це зробити і що змінилось

У "Дії" запустили нову послугу бронювання працівників / © ТСН.ua

Реклама

В Україні оновили правила бронювання працівників від мобілізації. Відтепер працівників із неуточненими військово-обліковими даними також можна тимчасово бронювати, але лише на підприємствах, які є критично важливими для оборонної сфери.

Про це повідомили у сервісі «Дія».

Нові правила поширюються на підприємства оборонно-промислового комплексу та інші компанії, що мають статус критично важливих для Збройних сил України і включені до відповідного державного переліку.

Реклама

Згідно з оновленнями, таких працівників можна забронювати на термін до 45 днів, навіть якщо їхні мобілізаційні дані ще не уточнені. Це дозволяє підприємствам швидше залучати необхідних фахівців до роботи.

Як оформити бронювання

Для цього потрібно:

авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

обрати послугу «Бронювання працівників»

підтвердити дані підприємства

внести інформацію про працівників, зокрема тих, у кого є порушення військового обліку

підписати заявку керівником або уповноваженою особою

Стежити за статусом заявки можна в особистому кабінеті, а результат розгляду надходить на електронну пошту

Бронювання від мобілізації в Україні — останні новини

В Україні працівники, які мають бронювання від мобілізації, отримують тимчасову відстрочку від призову. Однак на практиці трапляються ситуації, коли навіть заброньованих чоловіків можуть доправити до територіального центру комплектування (ТЦК) для перевірки даних.

Фахівці радять працівникам, які мають бронювання, завжди мати при собі документи, що підтверджують відстрочку від мобілізації.

Реклама

Зазначимо, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування не підлягають мобілізації протягом усього періоду мобілізації.

Від 1 лютого 2026 року строк розгляду заявок на бронювання через «Дію» знову становить до 72 годин.