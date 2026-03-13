ТСН у соціальних мережах

Світ
1284
1 хв

Іран атакував Ізраїль балістикою: ракета влучила у житловий комплекс, десятки поранених (фото)

Іран атакував Ізраїль ракетами. У багатьох містах країни лунали сирени.

Олена Капнік
Нічна атака Ірану на Ізраїль

Нічна атака Ірану на Ізраїль

Вночі 13 березня Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Було атаковано Зарзір, що на півночі країни. Багато людей отримали травми.

Про це повідомили CNN і The Times of Israel.

Вночі Армія оборони Ізраїлю виявила кілька запусків балістичних ракет із території Ірану. Протягом ночі у різних ізраїльських містах лунали сирени. Зокрема, і через підвищену небезпеку. Зокрема, у Зарзірі стався “приліт”.

За даними влади, сталося «пряме влучання ракети” в комплекс із чотирьох будинків, пошкоджено кілька будівель і спричинено пожежу. Також було понівечено автомобілі.

Пожежно-рятувальна служба евакуювала мешканців поруйнованих будинків. За даними Служби екстреної допомоги, парамедики надали допомогу 58 людям, більшість з яких отримали легкі травми. Серед поранених є 34-річна жінка у стані середньої важкості, яка отримала сильне осколкове поранення спини.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що розслідує обставини падіння іранської балістичної ракети на північне місто Зарзір.

Іран атакував Ізраїль - фото наслідків

Атака Ірану на Зарзір, на півночі Ізраїлю. / © Associated Press

Атака Ірану на Зарзір, на півночі Ізраїлю. / © Associated Press

Ракетний удар Ірану по Зарзірі, що на півночі Ізраїлю. / © Associated Press

Ракетний удар Ірану по Зарзірі, що на півночі Ізраїлю. / © Associated Press

Зарзірі, на півночі Ізраїлю / © Associated Press

Зарзірі, на півночі Ізраїлю / © Associated Press

Нагадаємо, напередодні Ізраїль бомбардував об'єкт, де Іран розвивав можливості у створенні ядерки. Цей об’єкт поблизу Тегерана, ідентифікований як комплекс «Талеган», використовували задля «проведення секретних експериментів у межах проєкту AMAD — таємної програми розроблення ядерної зброї у 2000-х роках».

