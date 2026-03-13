"Цуценя Путіна": у США висміяли Трампа через скасування санкцій проти РФ

Путін і Трамп / © Getty Images

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав президента Дональда Трампа «цуценям» президента Росії Володимира Путіна після того, як Сполучені Штати зняли санкції на російську нафту під час війни з Іраном.

Про це пише видання The Independent.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що рішення має тимчасовий характер.

За його словами, Міністерство фінансів надало тимчасовий дозвіл, щоб країни могли купувати російську нафту, яка вже опинилася заблокованою в морі, і таким чином збільшити доступність нафти на світовому ринку на тлі ситуації на Близькому Сході.

У відповідь на заяву Міністерства фінансів прес-служба Ньюсома опублікувала зображення, створене штучним інтелектом, на якому Путін вигулює Трампа, як собаку.

Що передувало

Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно дозволив відвантажувати та продавати російську нафту (та нафтопродукти), яку встигли завантажити на танкери до 12 березня 2026 року.

Відповідну тимчасову ліцензію №134 «Про дозвіл на поставку та продаж сирої нафти та нафтопродуктів походженням з Російської Федерації, завантажених на судна станом на 12 березня 2026 року» видало Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

У документі сказано, що дозволи будуть діяти до 11 квітня 2026 року. Вони стосуються навіть тієї нафти, яка належить компаніям, що вже перебувають під жорсткими санкціями США (згідно з актами 31 CFR 587 та 589).