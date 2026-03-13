"Щенок Путина": в США высмеяли Трампа из-за отмены санкций против РФ

Путин и Трамп / © Getty Images

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал президента Дональда Трампа «щенком» президента России Владимира Путина после того, как Соединенные Штаты сняли санкции на российскую нефть во время войны с Ираном.

Об этом пишет издание The Independent.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что решение носит временный характер.

По его словам, Министерство финансов предоставило временное разрешение, чтобы страны могли покупать российскую нефть, уже оказавшуюся заблокированной в море, и таким образом увеличить доступность нефти на мировом рынке на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

В ответ на заявление Министерства финансов пресс-служба Ньюсома опубликовала изображение, созданное искусственным интеллектом, на котором Путин выгуливает Трампа как собаку.

Что предшествовало

Правительство Соединенных Штатов Америки официально разрешило отгружать и продавать российскую нефть (и нефтепродукты), которую успели загрузить на танкеры до 12 марта 2026 года.

Соответствующую временную лицензию №134 «О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов происхождением из Российской Федерации, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 г.» выдало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В документе говорится, что разрешения будут действовать до 11 апреля 2026 года. Они относятся даже к той нефти, которая принадлежит компаниям, уже находящимся под жесткими санкциями США (согласно актам 31 CFR 587 и 589).