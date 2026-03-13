Последствия атаки на Новгород-Северский на Черниговщине / © Управление ДСНС в Черниговской области

Ночь на 13 марта стала очередным испытанием для украинцев. Российская армия выпустила почти сотню беспилотников и атаковала мирные громады артиллерией и авиабомбами. Пока города спали, российские дроны уничтожали исторические памятники, порты и жилые дома. В то же время эксперты предупреждают о подготовке россиян к более масштабному удару.

Все о российских ударах и их последствиях по состоянию на 13 марта читайте на ТСН.ua.

Чем РФ атаковала Украину — отчет Воздушных сил ВСУ

Воздушные силы ВСУ проинформировали, что в ночь на 12 марта российские оккупанты атаковали Украину 94 ударными дронами типа «Шахед», «Гербера», «Италмас» и других типов. Более 60 из выпущенных беспилотников — «Шахеды».

На утро украинская ПВО сбила и подавила 77 вражеских дронов различных типов на севере, юге и востоке страны. В то же время не обошлось без попаданий: зафиксированы «прилеты» 16 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака на Николаев

В течение дня 12 марта российские захватчики совершили атаку на Николаев беспилотниками типа «Шахед». Удар был направлен по объекту транспортной инфраструктуры. В результате атаки также получили повреждения два частных дома и кровля одного из учебных заведений. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Удар по Одесской области

Захватчики атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Был поврежден продуктовый склад, расположенный на территории порта.

«Из-за вражеского удара возник пожар, спасатели его оперативно ликвидировали. Обошлось без погибших и пострадавших», — отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Черниговскую область

В ночь на 13 марта российские оккупанты нанесли удар беспилотником типа «Герань» по центральной части пограничного города Новгород-Северский в Черниговской области.

«Целью стало историческое здание, где была расположена городская библиотека. Пока город спал, российские дроны уничтожали книги и мирную инфраструктуру», — сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

Кроме самого здания библиотеки, повреждены жилые дома и административные здания рядом. Позже Селиверстов уточнил, что всего повреждения получили около 20 домов.

По данным ГСЧС в Черниговской области, в результате атаки беспилотника на втором этаже двухэтажного здания вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 120 кв. м.

Полиция Черниговщины сообщила, что внесла информацию о событии в Единый реестр досудебных расследований по статье о военных преступлениях.

Последствия атаки на Новгород-Северский (7 фото) © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Управление ДСНС в Черниговской области © Управление ДСНС в Черниговской области © Управление ДСНС в Черниговской области © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

В свою очередь глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что за минувшие сутки один человек получил ранения в результате российских атак, а также зафиксировано разрушение исторического памятника и жилых домов.

«Этой ночью враг „геранью“ атаковал историческое здание в центре Новгорода-Северского. Это было помещение местной библиотеки. Пожар потушили пожарные. Повреждены близлежащие здания и дома людей», — указал Чаус.

Он также проинформировал, что накануне в Семеновке российские военные атаковали гражданский автомобиль с помощью FPV-дрона. В результате удара ранения получил 52-летний местный житель. Также в одном из сел Городнянской громады из-за атаки FPV-дрона повреждена крыша жилого дома и автомобиль.

По информации Чауса, в течение суток российские войска совершили 43 обстрела, зафиксировано 74 взрыва.

Последствия атаки на Черниговщину (4 фото) © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Гибель девочки на Черниговщине

Напомним, что в ночь на 12 марта во время атаки российских беспилотников на село Синявка Менской громады на Черниговщине погибла 15-летняя Мария Наливайко. Ее родители, которые работают в местной школе, получили ранения и сейчас проходят лечение.

По словам директора Синявского заведения общего среднего образования Елены Бондаренко, Мария была «веселой, искренней, светлой и очень активной девушкой». Она участвовала в школьных олимпиадах и конкурсах, была членом Евроклуба и выступала на вокальных мероприятиях, активно представляя школу.

Девушка училась в Черниговском областном научном лицее. Накануне трагедии, 11 марта, она приехала к родителям в Синявку.

Мария Наливайко, которая погибла из-за российского удара в Синявке / © Суспільне

По словам старосты Синявского старостинского округа Натальи Семко, семья пострадала в собственном доме.

«Мать пыталась открыть дверь, чтобы вытащить ребенка. Она таким криком кричала. Это просто жесть и все. Здесь нечего сказать, потому что это единственный ребенок, ради которого они жили. Папа… он уже не хочет жить. Он сказал мне: „Я не хочу уже жить“, — рассказала жительница Синявки Татьяна.

По словам соседей, один из дронов попал прямо в комнату, где спала девушка. Другой беспилотник упал во двор местной жительницы, но не сдетонировал. В результате атаки повреждены два жилых дома.

Чаус подтвердил, что дом семьи Наливайко уничтожен полностью.

Обстрелы Сумской области

За прошедшие сутки захватчики обстреляли 45 населенных пунктов Сумской области. В результате атак погиб один человек, еще трое получили ранения. Также сообщается о гибели двух животных и ранении еще двух. Повреждения получили гражданские объекты.

О последствиях обстрелов сообщили в полиции Сумщины. На местах попаданий работали следственно-оперативные группы и взрывотехники. По каждому факту открыты уголовные производства по статье о военных преступлениях.

В Боромлянской громаде ранения получили мужчины в возрасте 39 и 35 лет. Также поврежден тепловоз. В областной прокуратуре сообщили, что пострадали машинист и его помощник — они были травмированы в результате атаки на железнодорожную инфраструктуру.

В Николаевской громаде погиб 35-летний мужчина, еще один, 45-летний, получил ранения. Кроме того, поврежден комбайн.

В Тростянецкой громаде в результате обстрелов повреждены два тепловоза, железнодорожные пути, пять частных домов и ферма.

В Лебединской громаде удар повредил склад с семенами, жилой дом и сарай, где содержался крупный рогатый скот. Два животных погибли, еще два получили ранения.

Также разрушения зафиксированы в Ахтырской, Белопольской, Великописаревской и Недригайловской громадах — там повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль и ангар.

Глава Недригайловской громады Константин Волков сообщил, что российские войска нанесли удар по местному агропредприятию, где повреждена сельскохозяйственная техника.

Последствия атаки на Сумщину (5 фото) © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины

По данным Сумской ОВА, утром 12 марта в Хотинской громаде погиб мужчина, который подорвался на мине.

Кроме того, в ряде громад области зафиксированы новые повреждения.

В Шосткинской громаде пострадали многоквартирные дома, нежилое помещение, объекты гражданской инфраструктуры и легковые автомобили.

В Глуховской громаде повреждены многоэтажки и административное здание.

В Зноб-Новгородской громаде разрушениям подверглось частное домовладение.

В Есманьской громаде разрушен один частный жилой дом, еще одно домовладение получило повреждения.

Атака на Харьковскую область

В ночь на 13 марта российские войска атаковали город Балаклея на Харьковщине ударными беспилотниками. Зафиксировано несколько попаданий по жилой застройке.

«Все соответствующие службы оперативно работают на местах происшествия. Информация о последствиях атаки уточняется», — написал в Сети начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток под ударами были 14 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали шесть человек.

В Золочеве ранения получили 62-летняя женщина, а также мужчины в возрасте 42 и 35 лет. В селе Зарожное Чугуевской громады острую реакцию на стресс зафиксировали у мужчин в возрасте 25, 30 и 32 лет.

Также медики оказали помощь 65-летнему мужчине, который пострадал 5 марта в селе Староверовка.

По данным областных властей, российские войска применили различные виды вооружения, в частности реактивные системы залпового огня, авиабомбы, дроны типа «Герань-2», «Ланцет», «Молния», FPV-дроны и другие беспилотники.

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура — жилые дома, автомобили, предприятия, сельскохозяйственная техника и объекты коммунального хозяйства в нескольких районах области.

Последствия атаки на Золочев в Харьковской области / © Харьковская ОВА

Удары по Запорожской области

В течение суток вражеская армия нанесла 899 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области.

По данным местных властей, враг совершил 18 авиаударов по ряду населенных пунктов, среди которых Камышеваха, Веселянка, Таврическое, Новоукраинка, Любицкое, Светлая Долина, Риздвянка, Копани, Гуляйпольское, Ровно, Новоселовка, Воздвижовка, Чаривне и Долинка.

Кроме того, было зафиксировано 679 атак беспилотниками различных типов, преимущественно FPV-дронами. Под ударами оказались десятки населенных пунктов, в частности Запорожье, Камышеваха, Новониколаевка, Кушугум, Орехов, Гуляйполе и другие.

Также зафиксировано восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня и 194 артиллерийских удара.

Всего поступило 53 сообщения о повреждении жилых домов, инфраструктуры и автомобилей.

© Запорожская ОВА

Обстрелы Днепропетровской области

В течение суток российские войска почти 20 раз обстреляли пять районов Днепропетровской области, применяя артиллерию, беспилотники, авиабомбы и ракеты.

Кроме Днепровского района, под ударом оказался Синельниковский. В Покровской громаде возникло несколько пожаров — уничтожены два частных дома, гараж и хозяйственная постройка, еще четыре дома повреждены.

В Каменском в результате атаки пострадали предприятие, жилые дома и автомобили. Ранения получила 59-летняя женщина, ее будут лечить амбулаторно.

На Никопольщине обстрелам подверглись райцентр, Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Там повреждены дом культуры, многоэтажные дома и автомобиль. Ранения получил 51-летний мужчина.

Под ударом оказалась и Грушевская громада на Криворожье.

Последствия ударов по Днепропетровской области

Россия может готовить новые удары

Российские войска могут готовить новую волну обстрелов территории Украины. Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Враг может готовить обстрел, поэтому будьте внимательны к тревогам, особенно в эти дни», — говорится в его коротком заявлении.

Мониторинговые каналы и военный эксперт Олег Жданов также предупреждают об угрозе нового массированного удара России по Украине. По их данным, об этом может свидетельствовать передислокация стратегической авиации РФ и подготовка самолетов Ту-95. Вероятно, противник может осуществить комбинированную атаку: крылатые ракеты используют для перегрузки украинской ПВО, а баллистические — для ударов по объектам инфраструктуры, в частности системам водоснабжения.

Наиболее вероятным временем атаки Жданов называет выходные — ночь на субботу или воскресенье, 14 — 15 марта, ведь российские войска нередко используют именно такую тактику.