Украина
30
1 мин

Враг атаковал Балаклею: зафиксировано попадание в жилую застройку — МВА

Информация о последствиях атаки уточняется.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Враг атаковал Харьковщину

Враг атаковал Харьковщину / © Associated Press

Российские захватчики в ночь на 13 марта атаковали Балаклею в Харьковской области ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении начальника Балаклейской МВА Виталия Карабанова.

Он заявил, что в результате атаки было зафиксировано несколько попаданий по территории жилой застройки.

«Все соответствующие службы оперативно работают на местах происшествия. Информация о последствиях атаки уточняется», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 13 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что мониторинговые каналы сообщают, что российская армия может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

