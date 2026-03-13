- Дата публикации
Враг атаковал Балаклею: зафиксировано попадание в жилую застройку — МВА
Информация о последствиях атаки уточняется.
Российские захватчики в ночь на 13 марта атаковали Балаклею в Харьковской области ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении начальника Балаклейской МВА Виталия Карабанова.
Он заявил, что в результате атаки было зафиксировано несколько попаданий по территории жилой застройки.
«Все соответствующие службы оперативно работают на местах происшествия. Информация о последствиях атаки уточняется», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 13 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что мониторинговые каналы сообщают, что российская армия может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.