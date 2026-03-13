- Дата публикации
США отменили санкции на российскую нефть
Этот шаг направлен на увеличение объемов уже действующих поставок на мировом рынке.
Соединенные Штаты на 30 дней сняли ограничения на покупку российской нефти и находящихся на морских судах нефтепродуктов.
Об этом сообщил Министр финансов США Скотт Бессент.
Он пояснил, что разрешения будут действовать только для уже находящейся в пути нефти и не принесут значительной финансовой выгоды российскому правительству.
«Чтобы увеличить глобальный объем действующих поставок, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам на приобретение российской нефти, которая сейчас застряла в море. Эта ограниченная краткосрочная мера применяется только к находящейся в дороге нефти и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», — заявил Бессент.
В тексте лицензии уточняется, что разрешена доставка и продажа российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта. Документ будет действовать до полуночи 11 апреля по вашему времени в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что цены на нефть вечером 12 марта подскочили до отметки около 100 долларов за баррель на фоне атак на танкеры в Персидском заливе и новых угроз со стороны Ирана.
Мы ранее информировали, что крупнейший в мире экспортер нефти Saudi Aramco ведет переговоры с двумя украинскими компаниями, занимающимися производством дронов-перехватчиков.