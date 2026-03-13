США отменили санкции на российскую нефть

США сняли санкции с нефти РФ / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты на 30 дней сняли ограничения на покупку российской нефти и находящихся на морских судах нефтепродуктов.

Об этом сообщил Министр финансов США Скотт Бессент.

Он пояснил, что разрешения будут действовать только для уже находящейся в пути нефти и не принесут значительной финансовой выгоды российскому правительству.

Реклама

«Чтобы увеличить глобальный объем действующих поставок, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам на приобретение российской нефти, которая сейчас застряла в море. Эта ограниченная краткосрочная мера применяется только к находящейся в дороге нефти и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», — заявил Бессент.

В тексте лицензии уточняется, что разрешена доставка и продажа российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта. Документ будет действовать до полуночи 11 апреля по вашему времени в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что цены на нефть вечером 12 марта подскочили до отметки около 100 долларов за баррель на фоне атак на танкеры в Персидском заливе и новых угроз со стороны Ирана.

Мы ранее информировали, что крупнейший в мире экспортер нефти Saudi Aramco ведет переговоры с двумя украинскими компаниями, занимающимися производством дронов-перехватчиков.