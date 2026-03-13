- Дата публикации
В Ираке во время атаки дронов погиб французский офицер
Еще шесть военнослужащих получили ранения.
В результате атаки беспилотников на севере Ирака погиб французский офицер.
Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети X.
«Старший адъютант Арно Фрион из 7-го батальона альпийских егерей из Варсеса погиб во Франции во время атаки в районе Эрбиля в Ираке. Его семье и собратьям по оружию я хочу выразить всю любовь и солидарность нации».
Макрон также сообщил, что в результате удара пострадали другие французские военные.
«Несколько наших военных получили ранения. Это нападение на наши силы, которые с 2015 года принимают участие в борьбе против ИГИЛ, неприемлемо», — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, нападение произошло 12 марта в районе Махмура. Беспилотники атаковали общую военную базу курдских сил Пешмерга и французского контингента.
Во французской армии уточнили, что шесть раненых солдат находились в этом регионе в рамках антитеррористических учений.
Макрон подчеркнул, что присутствие Франции в Ираке связано исключительно с борьбой против терроризма, и такие атаки не могут быть оправданы конфликтом в Иране.
По сообщениям СМИ, за нападением могут стоять проиранские шиитские иракские боевики. В последние дни они активизировали использование беспилотников и ракет для ударов по объектам США и силам международной коалиции.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о направлении авианосца «Шарль де Голль», авиакрыла и кораблей сопровождения в Средиземное море на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Мы ранее информировали, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что война в Иране не завершится в ближайшее время и может занять еще несколько недель.