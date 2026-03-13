ТСН в социальных сетях

Украина
1900
1 мин

США отменили санкции на российскую нефть, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 13 марта 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
США отменили нефтяные санкции

США отменили нефтяные санкции / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 марта 2026 года:

  • США отменили санкции на российскую нефть Читать далее –>

  • Враг атаковал Балаклею: зафиксировано попадание в жилую застройку — МВА Читать далее –>

  • В сенате США заявили о «старческом маразме» Трампа из-за войны против Ирана Читать далее –>

  • Нефть резко подорожала на фоне новых угроз со стороны Ирана .

  • Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

