США отменили санкции на российскую нефть, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 13 марта 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 марта 2026 года:
США отменили санкции на российскую нефть
Враг атаковал Балаклею: зафиксировано попадание в жилую застройку — МВА
В сенате США заявили о «старческом маразме» Трампа из-за войны против Ирана
Нефть резко подорожала на фоне новых угроз со стороны Ирана .
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА