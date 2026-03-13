Двигатель авто на грани: 4 признака того, что он скоро сломается

Двигатель авто / © pexels.com

Неисправность двигателя — это всегда огромные расходы, которых можно избежать при условии своевременной диагностики. Эксперты назвали четыре признака, указывающие на серьезные проблемы с агрегатом.

Об этом пишет издание «Новости.LIVE»

Как понять, что двигатель авто скоро сломается?

При правильном уходе современные автомобильные двигатели могут без серьезных проблем служить более 300 тыс. км. Однако неправильная эксплуатация, использование некачественного топлива или несвоевременная замена моторного масла способны существенно сократить их ресурс.

Эксперты отмечают: перед серьезной поломкой автомобиль обычно «предупреждает» водителя определенными сигналами. Это могут быть индикаторы на панели приборов, необычные запахи или посторонние звуки. Если не обращать внимания на такие признаки, проблема может перерасти в дорогой ремонт.

Индикатор Check Engine

Если на панели приборов появился индикатор Check Engine и не исчезает, это может свидетельствовать о неисправности в системе двигателя. Причины бывают разными: от изношенных свечей зажигания или неисправных датчиков до проблем с каталитическим нейтрализатором. Иногда сигнал может появиться даже из-за плохо закрученной крышки топливного бака.

Чтобы выяснить точную причину, водители могут воспользоваться OBDII-сканером или обратиться в автосервис для полной диагностики. Своевременная проверка поможет предотвратить более серьезные неисправности.

Черный, белый и синий дым из выхлопной трубы

Цвет выхлопа также может подсказать, что происходит с двигателем. Черный дым обычно означает, что в двигатель попадает слишком много топлива. Причиной может быть загрязненный воздушный фильтр или неисправность форсунок.

Белый дым, который не исчезает после прогрева мотора, может указывать на попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Часто это случается из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров.

Синий дым свидетельствует о том, что двигатель сжигает моторное масло. Чаще всего это связано с изношенными поршневыми кольцами или сальниками клапанов.

Необычные запахи в авто

Подозрительные запахи в салоне или под капотом тоже могут сигнализировать о технических проблемах. Например, запах горелого масла может возникать из-за его вытекания на горячие части двигателя. Запах жженой резины нередко связан с неисправностью ремней или шкивов.

Если же в салоне ощущается запах, похожий на тухлые яйца, это может свидетельствовать о неисправности каталитического нейтрализатора. Игнорировать такой сигнал опасно, ведь некоторые испарения могут вредить здоровью.

Посторонние звуки из-под капота

Необычные шумы — скрежет, писк, стук или гул — также могут указывать на проблемы с двигателем или его вспомогательными элементами. Причиной иногда становятся изношенные ремни, шкивы или другие компоненты, в частности генератор или натяжитель ремня.

Специалисты советуют не игнорировать подобные симптомы. Если автомобиль начал работать иначе, чем обычно, лучше как можно скорее обратиться к механику. Ранняя диагностика позволит вовремя устранить неисправность и избежать значительно больших затрат на ремонт.

К слову, весной водителям следует делать «прожарку» двигателя. Это помогает очистить его от конденсата, нагара и смолистых отложений, накопившихся за зиму из-за коротких поездок и недогрева. «Прожарка» восстанавливает мощность и снижает расход топлива. Для процедуры нужно прогреть авто, а затем 30 — 40 мин. проехать по трассе на повышенных оборотах (например, 100 — 120 км/ч) в сухую погоду. В конце стоит проверить уровень масла и состояние фильтров.