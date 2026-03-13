Двигун авто на межі: 4 ознаки того, що він скоро зламається

Двигун авто / © pexels.com

Несправність двигуна — це завжди величезні витрати, яких можна уникнути за умови вчасної діагностики. Експерти назвали чотири ознаки, що вказують на серйозні проблеми з агрегатом.

Про це пише видання «Новини.LIVE».

Як зрозуміти, що двигун авто скоро зламається?

За умови правильного догляду сучасні автомобільні двигуни можуть без серйозних проблем служити понад 300 тис. км. Проте неправильна експлуатація, використання неякісного пального або несвоєчасна заміна моторної оливи здатні суттєво скоротити їхній ресурс.

Експерти наголошують: перед серйозною поломкою автомобіль зазвичай «попереджає» водія певними сигналами. Це можуть бути індикатори на панелі приладів, незвичні запахи чи сторонні звуки. Якщо не звертати уваги на такі ознаки, проблема може перерости у дорогий ремонт.

Індикатор Check Engine

Якщо на панелі приладів з’явився індикатор Check Engine і не зникає, це може свідчити про несправність у системі двигуна. Причини бувають різними: від зношених свічок запалювання або несправних датчиків до проблем із каталітичним нейтралізатором. Іноді сигнал може з’явитися навіть через погано закручену кришку паливного бака.

Щоб з’ясувати точну причину, водії можуть скористатися OBDII-сканером або звернутися до автосервісу для повної діагностики. Своєчасна перевірка допоможе запобігти серйознішим несправностям.

Чорний, білий та синій дим із вихлопної труби

Колір вихлопу також може підказати, що відбувається з двигуном. Чорний дим зазвичай означає, що до двигуна потрапляє занадто багато пального. Причиною може бути забруднений повітряний фільтр або несправність форсунок.

Білий дим, який не зникає після прогрівання мотора, може вказувати на потрапляння охолоджувальної рідини до камери згоряння. Часто це трапляється через пошкодження прокладки головки блоку циліндрів.

Синій дим свідчить про те, що двигун спалює моторну оливу. Найчастіше це пов’язано із зношеними поршневими кільцями або сальниками клапанів.

Незвичні запахи в авто

Підозрілі запахи в салоні або під капотом теж можуть сигналізувати про технічні проблеми. Наприклад, запах горілої оливи може виникати через її витікання на гарячі частини двигуна. Запах паленої гуми нерідко пов’язаний із несправністю ременів або шківів.

Якщо ж у салоні відчувається запах, схожий на тухлі яйця, це може свідчити про несправність каталітичного нейтралізатора. Ігнорувати такий сигнал небезпечно, адже деякі випари можуть шкодити здоров’ю.

Сторонні звуки з-під капота

Незвичні шуми — скрегіт, писк, стукіт або гул — також можуть вказувати на проблеми з двигуном чи його допоміжними елементами. Причиною іноді стають зношені ремені, шківи або інші компоненти, зокрема генератор чи натягувач ременя.

Фахівці радять не ігнорувати подібні симптоми. Якщо автомобіль почав працювати інакше, ніж зазвичай, краще якомога швидше звернутися до механіка. Рання діагностика дозволить вчасно усунути несправність і уникнути значно більших витрат на ремонт.

До слова, навесні водіям слід робити «прожарку» двигуна. Це допомагає очистити його від конденсату, нагару та смолистих відкладень, що накопичилися за зиму через короткі поїздки та недогрів. «Прожарка» відновлює потужність і знижує витрату пального. Для процедури потрібно прогріти авто, а потім 30 — 40 хв. проїхати трасою на підвищених обертах (наприклад, 100 — 120 км/год) у суху погоду. Наприкінці варто перевірити рівень оливи та стан фільтрів.