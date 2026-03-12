В Україні готують вікові обмеження для водіїв: кому доведеться здавати на права щороку

Водіїв в Україні обмежили за віком / © Фото з відкритих джерел

В Україні розглядається можливість внесення змін до правил допуску до керування транспортними засобами, з особливим акцентом на водіїв похилого віку.

Законопроєкт №8082, який має на меті привести українське законодавство у відповідність до європейських стандартів, пропонує значне скорочення терміну дії водійських посвідчень для літніх автомобілістів.

Серед запропонованих змін передбачено поступове скорочення строку дії прав залежно від віку водія:

після досягнення 65 років водіям доведеться оновлювати водійське посвідчення та проходити медичні огляди, включно з тестами на когнітивні здібності (оперативна пам’ять, швидкість реакції, концентрація уваги), кожні п’ять років

для тих, хто старше 70 років, права діятимуть максимум два роки

водії старші 75 років будуть зобов’язані щороку проходити медогляд і оновлювати свої водійські документи

Правила для водіїв в Україні — останні новини

З початком календарної весни на українських автомобілістів чекає низка законодавчих та процедурних оновлень. 2026 року Міністерство внутрішніх справ та уряд продовжують курс на цифровізацію послуг і посилення контролю за безпекою дорожнього руху.

Зокрема, від 1 березня 2026 року в Україні остаточно завершується перехідний період для паперових полісів ОСЦПВ.

Відтепер поліція під час перевірки орієнтуватиметься виключно на дані з єдиної централізованої бази МТСБУ. Хоча водіям і раніше дозволялося показувати електронний поліс, відтепер система автоматичної фіксації на дорогах почне в тестовому режимі звіряти номерні знаки з базою застрахованих авто.

Відсутність запису в базі прирівнюватиметься до відсутності страховки, навіть якщо у вас є паперова копія сумнівного походження.

Оновлення процедури техогляду для комерційного транспорту

Березень принесе нові вимоги до протоколів обов’язкового технічного контролю (ОТК) для вантажівок, таксі та автобусів.

Процес проходження ТО тепер супроводжуватиметься посиленим відеоконтролем із розпізнаванням обличчя експерта та фіксацією координат сервісного центру. Це має на меті остаточно викорінити продаж «діагностичних карт» без реального заїзду авто на стенд.

Зміни в теоретичних та практичних іспитах на права

Для тих, хто тільки планує отримати посвідчення водія, березень готує оновлені екзаменаційні листи.

У теоретичний іспит додано блок питань щодо особливостей експлуатації електрокарів (правила заряджання, безпека при ДТП, розшифровка специфічних індикаторів на панелі приладів).

Зміни торкнулися також і практичних екзаменів для отримання посвідчення водія. Від березня маршрути для складання іспитів у великих містах будуть переглянуті з метою включення ділянок із трамвайними коліями та круговим рухом нового типу.

