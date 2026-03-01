Нові правила для водіїв / © Pixabay

В Італії посилили відповідальність для водіїв, яких спіймали за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Відтепер для частини порушників покаранням стане не лише штраф чи обмеження, а й обов’язкове встановлення в автомобілі спеціального пристрою — так званого алкозамка.

Про це йдеться у матеріалі sicurauto.

Кому доведеться встановлювати пристрій

Нова норма стосується власників італійських водійських посвідчень, у яких рівень алкоголю в крові перевищив 0,8 проміле. Після такого порушення у посвідченні з’являтиметься спеціальний код 69.

Ця відмітка означає, що людина має право керувати транспортним засобом лише за умови встановлення сертифікованого пристрою блокування запуску двигуна при виявленні алкоголю.

Як працює алкозамок і скільки коштує

Алкозамок — це система, яка не дозволяє запустити двигун, якщо тест на алкоголь показує результат вище нуля. Пристрій має бути налаштований із нульовою толерантністю та відповідати вимогам національного законодавства і стандартам ЄС.

Наразі в продажу є кілька сертифікованих моделей, їхня вартість становить приблизно 2000 євро. Водій самостійно оплачує купівлю, встановлення та регулярне калібрування обладнання.

Обмеження для всіх категорій водіїв

Код 69 поширюється на всі категорії посвідчень і всі типи транспортних засобів. Тобто, якщо водія вантажівки зловили з показником понад 0,8 проміле, він зможе працювати далі лише на транспорті, обладнаному алкозамком.

У разі зміни роботи чи автомобіля вимога не зникає: відмітка залишається в посвідченні, а новий роботодавець або сам водій мають подбати про встановлення пристрою в іншій машині. Під час перевірок поліція вимагатиме документи, що підтверджують справність системи.

Чи пошириться практика на весь ЄС

Подібні правила поки що не є масовими в Європі. Однак із липня 2024 року всі нові вантажівки, вироблені в Євросоюзі, повинні мати технічну можливість для встановлення алкозамка. Це відкриває шлях до ширшого впровадження таких норм у майбутньому.

