- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 2 хв
Нові правила для водіїв, які сідають п’яними за кермо — що відомо
Встановлення алкозамка стане обов’язковим для всіх категорій водіїв-порушників, а код 69 у правах залишатиметься незалежно від зміни роботи чи авто. Йдеться про нововведення для власників машин в Італії.
В Італії посилили відповідальність для водіїв, яких спіймали за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Відтепер для частини порушників покаранням стане не лише штраф чи обмеження, а й обов’язкове встановлення в автомобілі спеціального пристрою — так званого алкозамка.
Про це йдеться у матеріалі sicurauto.
Кому доведеться встановлювати пристрій
Нова норма стосується власників італійських водійських посвідчень, у яких рівень алкоголю в крові перевищив 0,8 проміле. Після такого порушення у посвідченні з’являтиметься спеціальний код 69.
Ця відмітка означає, що людина має право керувати транспортним засобом лише за умови встановлення сертифікованого пристрою блокування запуску двигуна при виявленні алкоголю.
Як працює алкозамок і скільки коштує
Алкозамок — це система, яка не дозволяє запустити двигун, якщо тест на алкоголь показує результат вище нуля. Пристрій має бути налаштований із нульовою толерантністю та відповідати вимогам національного законодавства і стандартам ЄС.
Наразі в продажу є кілька сертифікованих моделей, їхня вартість становить приблизно 2000 євро. Водій самостійно оплачує купівлю, встановлення та регулярне калібрування обладнання.
Обмеження для всіх категорій водіїв
Код 69 поширюється на всі категорії посвідчень і всі типи транспортних засобів. Тобто, якщо водія вантажівки зловили з показником понад 0,8 проміле, він зможе працювати далі лише на транспорті, обладнаному алкозамком.
У разі зміни роботи чи автомобіля вимога не зникає: відмітка залишається в посвідченні, а новий роботодавець або сам водій мають подбати про встановлення пристрою в іншій машині. Під час перевірок поліція вимагатиме документи, що підтверджують справність системи.
Чи пошириться практика на весь ЄС
Подібні правила поки що не є масовими в Європі. Однак із липня 2024 року всі нові вантажівки, вироблені в Євросоюзі, повинні мати технічну можливість для встановлення алкозамка. Це відкриває шлях до ширшого впровадження таких норм у майбутньому.
Нагадаємо, як правильно підготувати автомобіль до весняних поїздок. Фахівці попередили, що варто не лише замінити шини. Підготовка машини до весни — це складний процес. Адже морози вплинули на роботу основних вузлів автомобіля.