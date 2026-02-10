Польща посилює покарання для водіїв: за що швидше забиратимуть права

Польща

З березня 2026 року в Польщі запрацюють оновлені правила нарахування штрафних балів для водіїв. Зміни передбачають жорсткіші покарання за найнебезпечніші порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє портал In Poland.

Згідно з новим проєктом постанови, максимальну кількість штрафних балів — 15 — нараховуватимуть за найгрубіші порушення. Йдеться, зокрема, про:

керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння;

об’їзд опущених шлагбаумів на залізничних переїздах;

участь у нелегальних автоперегонах;

перевищення швидкості, що створює реальну загрозу іншим;

керування авто після позбавлення водійських прав.

У Польщі діє ліміт у 24 штрафні бали, після перевищення якого водій втрачає право керування. Нові правила фактично скорочують “шлях” до позбавлення прав для порушників.

Окремо передбачені санкції за небезпечні маневри та “трюки” на дорозі. За рух на одному колесі на мотоциклі або автомобілі водіям нараховуватимуть 10 штрафних балів і накладатимуть штраф у розмірі від 1500 до 2500 злотих.

Також переглянуть покарання за низку інших порушень. Наприклад, спричинення ДТП без постраждалих тягнутиме за собою 12 штрафних балів, а за небезпечне використання транспортного засобу кількість балів зменшать із 15 до 12.

Проєкт змін уже пройшов міжвідомчі погодження. Запровадження нової системи штрафних балів планують на березень 2026 року.

Нагадаємо, водночас в Іспанії набирає чинності масштабне оновлення правил дорожнього руху: від січня 2026 року всі автомобілі, зареєстровані в країні, мусять мати сигнальний маячок V-16. Цей пристрій остаточно замінює аварійний трикутник. За відсутність лампи водієві загрожує штраф до 200 євро.

Також ми розповідали, що водії у Великій Британії ризикують отримати штраф до 1000 фунтів стерлінгів (58 200 грн. — Ред.) за звичне мигання фарами. Експерти наголошують: таке використання світлових сигналів може трактуватися навіть як перешкоджання роботі поліції.