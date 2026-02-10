Світло вимкнули не за графіком у будинку: у ДТЕК пояснили, що робити

Відключення світла / © УНІАН

В умовах частих відключень через складну ситуацію в енергосистемі українцям важливо знати, хто саме відповідає за відновлення електроенергії. Причиною темряви в оселі можуть бути як проблеми всередині будинку, так і аварії на зовнішніх мережах.

Про це повідомили у ДТЕК.

Перший крок — до управителя

За інформацією ДТЕК, якщо світло зникло, фахівці радять не поспішати з дзвінками до диспетчера енергомереж. Першочергово варто звернутися до ЖЕКу або ОСББ.

«У більшості випадків йдеться саме про внутрішньобудинкові мережі, тобто проводку під’їзду, квартир, щитові та все обладнання після будинкового щитка. За це відповідають ЖЕК або ОСББ. Вони все перевірять і за потреби подадуть заявку до ДТЕК», — зазначають у компанії.

Хто за що відповідає

Для швидкого розв’язання проблеми важливо розуміти розподіл зон відповідальності:

ЖЕК / ОСББ: обслуговують усе обладнання всередині будівлі. Інколи на їхньому балансі можуть бути навіть окремі підстанції.

ДТЕК: відповідає за зовнішні об’єкти — підстанції, а також повітряні або підземні лінії, що йдуть до будинку.

Енергетики наголошують, що чітке дотримання цього порядку допомагає уникати плутанини. Якщо мешканці одразу звертаються до управителя, це дозволяє швидше визначити локацію аварії. Тільки якщо проблему не знайдено всередині, до справи залучаються фахівці ДТЕК для ремонту зовнішніх ліній.

Нагадаємо, 10 лютого українцям знову відключатимуть світло за графіками. Обмеження запроваджують через пошкодження енергооб’єктів, які постраждали під час останніх російських обстрілів. Також ТСН зібрав актуальні графіки для більшості областей України.

Через наслідки обстрілів енергетичних об’єктів у Харківській, Сумській і Дніпропетровській областях запроваджено аварійні відключення. Енергетики працюють цілодобово над відновленням інфраструктури.