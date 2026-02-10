Гераскевич порушив заборону від МОК і знову вийшов у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич попри заборону від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) вийшов у "шоломі пам'яті" на друге тренування на зимових Олімпійських іграх-2026.

Раніше МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши йому носити лише чорну пов'язку або стрічку на змаганнях Олімпіади-2026.

Проте 27-річний український скелетоніст порушив заборону від МОК і 10 лютого знову вийшов у "шоломі пам'яті" на тренування на олімпійській трасі.

До слова, президент НОК України Вадим Гутцайт припустив, що Гераскевича можуть дискваліфікувати, якщо він проігнорує заборону й все одно змагатиметься в цьому шоломі.

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич на першому тренуванні Олімпіади-2026 виступив у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Пізніше Владислав повідомив, що МОК заборонив використання його шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях. Він також заявив, що збирається оскаржити рішення МОК і боротиметься за право змагатися на Олімпіаді саме в цьому шоломі.

На заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів уже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу виступити на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному "шоломі пам'яті".

У відповідь МОК пішов тільки на частковий компроміс і замість "шолома пам'яті" дозволив Гераскевичу носити чорну пов’язку або стрічку.

Крім того, МОК пояснив, чому заборонив Гераскевичу змагатися в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Для Владислава це третя в кар'єрі Олімпіада. Він також виступав на Іграх 2018-го та 2022 років. Найкращим результатом українця є 12-те місце на Олімпіаді-2018.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після третього змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.