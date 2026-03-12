Медики попередили про небезпеку через вживання популярного знеболювального

Медики пояснили небезпеку ібупрофену / © Фото з відкритих джерел

Медики Великою Британії попередили про вживання популярного знеболювального препарату — ібупрофену. Вони вважають, що цей медичний засіб може провокувати хвороби нирок.

Про це пише mirror.co.uk.

За даними організації Kidney Care UK та Національної фармацевтичної асоціації Великої Британії, особливої обережності повинні дотримуватися люди з підвищеним ризиком розвитку захворювань нирок, такі як діабетики або люди з високим кров’яним тиском.

Нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен, напроксен і диклофенак, можуть підвищувати артеріальний тиск і пошкоджувати судини всередині нирок.

Олів’є Пікар, голова NPA, сказав: «Ліки можуть як лікувати, так і шкодити. Хоча НПЗЗ, такі як ібупрофен, є ефективними та безпечними ліками, пацієнти повинні бути обізнані про їхній вплив, особливо якщо пацієнт має підвищений ризик розвитку захворювання нирок, і, за необхідності, розглянути можливість застосування альтернативних ліків».

