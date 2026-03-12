Юрій Ткач зізнався, як алкогольна залежність ледь не довела його шлюб до розлучення

Юрій Ткач / © instagram.com/yuriy_tkach

Український актор і гуморист Юрій Ткач відверто розповів про складний період у житті, коли його стосунки з алкоголем ледь не призвели до розриву з дружиною Вікторією Ткач.

Артист зізнався, що певний час спиртне займало надто багато місця в його житті, і це серйозно вплинуло на сім’ю.

Про цей досвід шоумен розповів у YouTube-проєкті «Що ДаLee», відповідаючи на запитання про те, чи вживає алкоголь зараз. За словами Ткача, перші тривожні сигнали він помітив ще до знайомства з майбутньою дружиною — у період, коли майже весь час проводив у клубах.

«Я зрозумів, що просто починаю тухнути. Десь захід завалив, десь приїхав на весілля пізніше молодих. Я зрозумів, що дідько! Я зрозумів, що почав бути просто безвідповідальним», — пригадав він.

Юрій Ткач з дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Тоді артист зміг взяти себе в руки. Однак через роки у шлюбі проблема повернулася: алкоголь знову став регулярною частиною його життя.

«Алкоголь був у моєму житті, але через 10 років він переріс уже в таку історію, що ми майже кожного вечора пили по 4 літри пива з кумом, ми там егегей — та ж історія, але вона перейшла у таку (побутову). Відповідно, гахнуло по здоров’ю. І замислились», — розповів він.

Саме тоді ситуація дійшла до критичної точки. Дружина артиста поставила ультиматум, після чого пара на певний час навіть роз’їхалася.

«Потім був такий момент у моєму житті, що і дружина сказала: „Фініта ля комедія. Я, мабуть, або піду, або ти подумаєш“. Вона пішла і я почав думати. Ми трішечки роз’їхалися на якийсь певний час, і після того я перестав зовсім пити і довів себе до стану, що для мене 1-2 келихи — це типу норм, але я не бачу в цьому сенсу. Ну „сухарік“ я можу випити, щоби люди за столом або в компанії — все ж таки в мене егегей-душа — просто щоб не задовбували», — поділився він.

Юрій Ткач з дружиною Вікторією / © instagram.com/viktoriya_tka4

Ткач також зізнався, що іноді все ж виникає спокуса «обнулитися» і добряче випити. У такі моменти він обирає текілу, але й до цього напою зараз ставиться обережніше.

«Напевно, за мою історію, може, разів десять було, що я пив текілу. І зараз я вже починаю розуміти, що щось я вже і з текілою починаю… На день народження випив текіли, зрозумів, що на наступний день я ледь не виплюнув своє серце, і зрозумів, що треба з цим теж закінчувати, бо це обнуління не туди», — зазначив артист.

Зараз, за словами гумориста, він значно уважніше ставиться до свого здоров’я та намагається не повертатися до старих звичок, які колись ледь не зруйнували його сім’ю.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач з дружиною розкрили причину тріщини у шлюбі. Як подружжю, що вже 12 років у шлюбі, вдалося здолати проблеми.