Юрий Ткач признался, как алкогольная зависимость едва не довела его брак до развода

Юрий Ткач / © instagram.com/yuriy_tkach

Реклама

Украинский актер и юморист Юрий Ткач откровенно рассказал о сложном периоде в жизни, когда его отношения с алкоголем едва не привели к разрыву с женой Викторией Ткач.

Артист признался, что определенное время спиртное занимало слишком много места в его жизни, и это серьезно повлияло на семью.

Об этом опыте шоумен рассказал в YouTube-проекте «Що ДаLee», отвечая на вопрос о том, употребляет ли алкоголь сейчас. По словам Ткача, первые тревожные сигналы он заметил еще до знакомства с будущей женой — в период, когда почти все время проводил в клубах.

Реклама

«Я понял, что просто начинаю тухнуть. Где-то мероприятие завалил, где-то приехал на свадьбу позже молодых. Я понял, что черт! Я понял, что начал быть просто безответственным», — вспомнил он.

Юрий Ткач с женой / © instagram.com/yuriy_tkach

Тогда артист смог взять себя в руки. Однако спустя годы в браке проблема вернулась: алкоголь снова стал регулярной частью его жизни.

«Алкоголь был в моей жизни, но через 10 лет он перерос уже в такую историю, что мы почти каждый вечер пили по 4 литра пива с кумом, мы там эгегей — та же история, но она перешла в такую (бытовую). Соответственно, гахнуло по здоровью. И задумались», — рассказал он.

Именно тогда ситуация дошла до критической точки. Супруга артиста поставила ультиматум, после чего пара на некоторое время даже разъехалась.

Реклама

«Потом был такой момент в моей жизни, что и жена сказала: „Финита ля комедия. Я, пожалуй, или уйду, или ты подумаешь“. Она ушла и я начал думать. Мы немножечко разъехались на какое-то определенное время, и после того я перестал совсем пить и довел себя до состояния, что для меня 1-2 бокала — это типа норм, но я не вижу в этом смысла. Ну „сухарик“ я могу выпить, чтобы люди за столом или в компании — все же у меня эгегей-душа — просто чтобы не задолбали», — поделился он.

Юрий Ткач с женой Викторией / © instagram.com/viktoriya_tka4

Ткач также признался, что иногда все же возникает соблазн «обнулиться» и хорошенько выпить. В такие моменты он выбирает текилу, но и к этому напитку сейчас относится осторожнее.

«Наверное, за мою историю, может, раз десять было, что я пил текилу. И сейчас я уже начинаю понимать, что что-то я уже и с текилой начинаю… На день рождения выпил текилы, понял, что на следующий день я чуть не выплюнул свое сердце, и понял, что надо с этим тоже заканчивать, потому что это обнуление не туда», — отметил артист.

Сейчас, по словам юмориста, он значительно внимательнее относится к своему здоровью и старается не возвращаться к старым привычкам, которые когда-то едва не разрушили его семью.

Реклама

Напомним, недавно Юрий Ткач с женой раскрыли причину трещины в браке. Как супругам, которые уже 12 лет в браке, удалось преодолеть проблемы.