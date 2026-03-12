- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 47
- Время на прочтение
- 1 мин
Паста в сырном соусе — рецепт блюда, от которого не только дети, но и взрослые, будут в восторге
Макароны в сырном соусе — классика, которая всегда попадает в цель. Кремовая, нежная, сырная паста не только радует вкусовые рецепторы, но и надолго насыщает.
Секрет вкусной пасты — правильное сочетание сыров, сливок и пасты из твердых сортов пшеницы, которая не разваривается и остается нежной и плотной. Этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Ольга Рябенко, подойдет даже тем, кто хочет более здоровую версию привычной классики.
Ингредиенты
- Паста из твердых сортов пшеницы
- 350 г
- Молоко или сливки
- 350 мл
- Вода
- 300 мл
- Масло
- 30 г
- Твердый сыр (чеддер или любой другой)
- 250 г
- Плавленый сыр
- 100 г
- Соль
-
- Перец
-
- Куркума
-
- Зелень
-
Приготовление
В кастрюлю влить молоко, воду и бросить пасту.
Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока макароны не станут мягкими, а жидкость почти полностью не впитается.
Добавьте масло, твердый сыр (натертый или нарезанный) и плавленый сыр.
Перемешивайте до полного растапливания.
Добавьте соль, черный перец, а для цвета и аромата, немного куркумы и свежей зелени.
Советы
Используйте пасту из твердых сортов пшеницы, ведь она держит форму и не становится клейкой даже после повторного подогрева.
Не переваривайте пасту, лучше пусть будет немного недоваренная, она приготовится в соусе и станет кремовой.
Для более насыщенного вкуса можно добавить немного горчицы или чеснока в соус, но классический вариант «для детей» — лучший.
Попробуйте этот рецепт — и паста станет вашим фирменным блюдом, которое все будут с нетерпением ждать.