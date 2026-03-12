ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Рецепты
47
1 мин

Паста в сырном соусе — рецепт блюда, от которого не только дети, но и взрослые, будут в восторге

Макароны в сырном соусе — классика, которая всегда попадает в цель. Кремовая, нежная, сырная паста не только радует вкусовые рецепторы, но и надолго насыщает.

Станислава Бондаренко
40 минут
175 ккал
Паста в сырном соусе instagram.com/olga_riabenko_

Паста в сырном соусе instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Секрет вкусной пасты — правильное сочетание сыров, сливок и пасты из твердых сортов пшеницы, которая не разваривается и остается нежной и плотной. Этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Ольга Рябенко, подойдет даже тем, кто хочет более здоровую версию привычной классики.

Ингредиенты

Паста из твердых сортов пшеницы
350 г
Молоко или сливки
350 мл
Вода
300 мл
Масло
30 г
Твердый сыр (чеддер или любой другой)
250 г
Плавленый сыр
100 г
Соль
Перец
Куркума
Зелень

Приготовление

  1. В кастрюлю влить молоко, воду и бросить пасту.

  2. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока макароны не станут мягкими, а жидкость почти полностью не впитается.

  3. Добавьте масло, твердый сыр (натертый или нарезанный) и плавленый сыр.

  4. Перемешивайте до полного растапливания.

  5. Добавьте соль, черный перец, а для цвета и аромата, немного куркумы и свежей зелени.

Советы

  • Используйте пасту из твердых сортов пшеницы, ведь она держит форму и не становится клейкой даже после повторного подогрева.

  • Не переваривайте пасту, лучше пусть будет немного недоваренная, она приготовится в соусе и станет кремовой.

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить немного горчицы или чеснока в соус, но классический вариант «для детей» — лучший.

Попробуйте этот рецепт — и паста станет вашим фирменным блюдом, которое все будут с нетерпением ждать.

47
