Паста в сырном соусе instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Секрет вкусной пасты — правильное сочетание сыров, сливок и пасты из твердых сортов пшеницы, которая не разваривается и остается нежной и плотной. Этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Ольга Рябенко , подойдет даже тем, кто хочет более здоровую версию привычной классики.

Ингредиенты Паста из твердых сортов пшеницы 350 г Молоко или сливки 350 мл Вода 300 мл Масло 30 г Твердый сыр (чеддер или любой другой) 250 г Плавленый сыр 100 г Соль Перец Куркума Зелень

Приготовление

В кастрюлю влить молоко, воду и бросить пасту. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока макароны не станут мягкими, а жидкость почти полностью не впитается. Добавьте масло, твердый сыр (натертый или нарезанный) и плавленый сыр. Перемешивайте до полного растапливания. Добавьте соль, черный перец, а для цвета и аромата, немного куркумы и свежей зелени.

Советы

Используйте пасту из твердых сортов пшеницы, ведь она держит форму и не становится клейкой даже после повторного подогрева.

Не переваривайте пасту, лучше пусть будет немного недоваренная, она приготовится в соусе и станет кремовой.

Для более насыщенного вкуса можно добавить немного горчицы или чеснока в соус, но классический вариант «для детей» — лучший.

Попробуйте этот рецепт — и паста станет вашим фирменным блюдом, которое все будут с нетерпением ждать.