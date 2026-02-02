- Дата публикации
Рецепт пасты с нутом — любимого блюда Дженнифер Гарнер, которое можно приготовить за время детского сна
В мире, в котором ужин часто соревнуется за время с работой, домашними делами и детскими графиками, появляются рецепты нового поколения - быстрые, питательные и по-настоящему комфортные.
Именно о таком блюде рассказала Дженнифер Гарнер, которое она в шутку называет «гурме-версией «Spaghetti-Os»». Дженнифер давно известна своим теплым, домашним подходом к еде. Ее Instagram проект Pretend Cooking Show стал культовым именно потому, что не пытается поразить сложными техниками или недостижимыми ингредиентами. Здесь все о реальной жизни — детях, работе, усталости и желании все же накормить семью чем-то хорошим.
Ингредиенты
Для пасты
оливковое масло 2 ст. л
чеснок 2 зубчика
томатная паста 3 ст. л
соль 1
черный перец или чили хлопья
готовый нут 1 банка 400-450 г
сухая мелкая паста ½ стакана
вода 2 стакана
Дополнительно
брокколи
куриное филе 150-200 г
Для завершения
оливковое масло примерно 1 ст. л. на порцию
чеснок 1 зубчик
свежий розмарин 1 ч. л
соль
Приготовление
Отварите куриное филе в подсоленной воде.
В средней или большой кастрюле с толстым дном разогрейте 2 ст. л. оливкового масла до легкого блеска.
Добавьте раздавленные зубчики чеснока, готовьте и помешивайте, пока они слегка не подрумянятся и не станут ароматными.
Добавьте томатную пасту, соль и перец, прогрейте все вместе с чесноком примерно 30 секунд, чтобы томатная паста раскрыла вкус.
Добавьте нут, сухую пасту и кипящую воду.
Хорошо перемешайте, соскребите все ароматные частицы со дна кастрюли.
Уменьшите огонь и варите на медленном кипении 15-20 мин, пока паста не станет мягкой, а большая часть жидкости не впитается.
Попробуйте и при необходимости откорректируйте приправы.
Разложите по тарелкам.
в маленькой сковороде на слабом огне нагрейте 2-3 ст. л. оливкового масла, добавьте измельченный чеснок, розмарин, соль и чили. Как только чеснок начнет менять цвет, снимите с огня.
Полейте этим маслом пасту непосредственно перед подачей.
Свою пасту актриса «дорабатывает» измельченным куриным филе и брокколи на пару.
Рецепт пасты с нутом версии Дженнифер Гарнер — это больше, чем быстрый ужин. Это современный взгляд на традиционную кухню, где главное — не сложность, а баланс. Баланс между вкусом и пользой, между заботой о других и временем для себя.