Рецепты
45
2 мин

Рецепт пасты с нутом — любимого блюда Дженнифер Гарнер, которое можно приготовить за время детского сна

В мире, в котором ужин часто соревнуется за время с работой, домашними делами и детскими графиками, появляются рецепты нового поколения - быстрые, питательные и по-настоящему комфортные.

Станислава Бондаренко
Дженнифер Гарнер и Лорен Айленд Instagram.com_jennifer.garner

Дженнифер Гарнер и Лорен Айленд Instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Именно о таком блюде рассказала Дженнифер Гарнер, которое она в шутку называет «гурме-версией «Spaghetti-Os»». Дженнифер давно известна своим теплым, домашним подходом к еде. Ее Instagram проект Pretend Cooking Show стал культовым именно потому, что не пытается поразить сложными техниками или недостижимыми ингредиентами. Здесь все о реальной жизни — детях, работе, усталости и желании все же накормить семью чем-то хорошим.

Ингредиенты

Для пасты

  • оливковое масло 2 ст. л

  • чеснок 2 зубчика

  • томатная паста 3 ст. л

  • соль 1

  • черный перец или чили хлопья

  • готовый нут 1 банка 400-450 г

  • сухая мелкая паста ½ стакана

  • вода 2 стакана

Дополнительно

  • брокколи

  • куриное филе 150-200 г

Для завершения

  • оливковое масло примерно 1 ст. л. на порцию

  • чеснок 1 зубчик

  • свежий розмарин 1 ч. л

  • соль

Приготовление

  1. Отварите куриное филе в подсоленной воде.

  2. В средней или большой кастрюле с толстым дном разогрейте 2 ст. л. оливкового масла до легкого блеска.

  3. Добавьте раздавленные зубчики чеснока, готовьте и помешивайте, пока они слегка не подрумянятся и не станут ароматными.

  4. Добавьте томатную пасту, соль и перец, прогрейте все вместе с чесноком примерно 30 секунд, чтобы томатная паста раскрыла вкус.

  5. Добавьте нут, сухую пасту и кипящую воду.

  6. Хорошо перемешайте, соскребите все ароматные частицы со дна кастрюли.

  7. Уменьшите огонь и варите на медленном кипении 15-20 мин, пока паста не станет мягкой, а большая часть жидкости не впитается.

  8. Попробуйте и при необходимости откорректируйте приправы.

  9. Разложите по тарелкам.

  10. в маленькой сковороде на слабом огне нагрейте 2-3 ст. л. оливкового масла, добавьте измельченный чеснок, розмарин, соль и чили. Как только чеснок начнет менять цвет, снимите с огня.

  11. Полейте этим маслом пасту непосредственно перед подачей.

  12. Свою пасту актриса «дорабатывает» измельченным куриным филе и брокколи на пару.

Рецепт пасты с нутом версии Дженнифер Гарнер — это больше, чем быстрый ужин. Это современный взгляд на традиционную кухню, где главное — не сложность, а баланс. Баланс между вкусом и пользой, между заботой о других и временем для себя.

45
