Дженнифер Гарнер и Лорен Айленд Instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Реклама

Именно о таком блюде рассказала Дженнифер Гарнер , которое она в шутку называет «гурме-версией «Spaghetti-Os»». Дженнифер давно известна своим теплым, домашним подходом к еде. Ее Instagram проект Pretend Cooking Show стал культовым именно потому, что не пытается поразить сложными техниками или недостижимыми ингредиентами. Здесь все о реальной жизни — детях, работе, усталости и желании все же накормить семью чем-то хорошим.

Ингредиенты

Для пасты

оливковое масло 2 ст. л

чеснок 2 зубчика

томатная паста 3 ст. л

соль 1

черный перец или чили хлопья

готовый нут 1 банка 400-450 г

сухая мелкая паста ½ стакана

вода 2 стакана

Дополнительно

брокколи

куриное филе 150-200 г

Для завершения

оливковое масло примерно 1 ст. л. на порцию

чеснок 1 зубчик

свежий розмарин 1 ч. л

соль

Приготовление

Отварите куриное филе в подсоленной воде. В средней или большой кастрюле с толстым дном разогрейте 2 ст. л. оливкового масла до легкого блеска. Добавьте раздавленные зубчики чеснока, готовьте и помешивайте, пока они слегка не подрумянятся и не станут ароматными. Добавьте томатную пасту, соль и перец, прогрейте все вместе с чесноком примерно 30 секунд, чтобы томатная паста раскрыла вкус. Добавьте нут, сухую пасту и кипящую воду. Хорошо перемешайте, соскребите все ароматные частицы со дна кастрюли. Уменьшите огонь и варите на медленном кипении 15-20 мин, пока паста не станет мягкой, а большая часть жидкости не впитается. Попробуйте и при необходимости откорректируйте приправы. Разложите по тарелкам. в маленькой сковороде на слабом огне нагрейте 2-3 ст. л. оливкового масла, добавьте измельченный чеснок, розмарин, соль и чили. Как только чеснок начнет менять цвет, снимите с огня. Полейте этим маслом пасту непосредственно перед подачей. Свою пасту актриса «дорабатывает» измельченным куриным филе и брокколи на пару.

Рецепт пасты с нутом версии Дженнифер Гарнер — это больше, чем быстрый ужин. Это современный взгляд на традиционную кухню, где главное — не сложность, а баланс. Баланс между вкусом и пользой, между заботой о других и временем для себя.