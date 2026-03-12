ТСН у соціальних мережах

Тілан Блондо у дитинстві

Тілан Блондо у дитинстві / © Instagram Тілан Блондо

Тілан Блондо у дитинстві

"Найкрасивіша дівчинка світу" виходить заміж за актора — фото закоханих

Тілан Блондо повідомила про заручини з актором Беном Атталем.

Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Французька модель Тілан Блондо, яка ще в дитинстві здобула світову популярність як «найкрасивіша дівчинка у світі», оголосила про заручини.

24-річна модель повідомила, що її бойфренд — 28-річний паризький діджей і актор Бен Атталь — освідчився їй під час відпустки в Греції.

Блондо поділилася новиною у соцмережах, опублікувавши фото каблучки та декілька романтичних знімків із коханим. У підписі до публікації вона написала: «Я сказала «так» своєму найкращому другові. За вічне кохання».

На одному з фото видно столик на двох просто неба, прикрашений червоними пелюстками троянд.

Пара зустрічається від 2020 року — через рік після того, як модель розійшлася з французьким діджеєм Міланом Меріттом.

Тілан Блондо та Бен Атталь / © Instagram Тілан Блондо

Кар’єра від дитинства

Тілан Блондо почала кар’єру дуже рано. Вона стала відомою після появи на обкладинці журналу Vogue Enfants.

Модель помітили ще у трирічному віці, коли вона гуляла Парижем разом зі своєю мамою — телеведучою Веронікою Лубрі. Скаут відомого модельєра Жана-Поля Готьє запропонував дівчинці взяти участь у фотосесіях, а згодом і у показах.

Вже у чотири роки Блондо дебютувала на подіумі на показі весняної колекції Жана-Поля Готьє.

Згодом вона співпрацювала з багатьма відомими брендами, серед яких Chanel, Ralph Lauren, Versace, Lacoste та Dolce & Gabbana.

Тілан Блондо / © Instagram Тілан Блондо

У 10 років дівчинка вже працювала моделлю для Vogue Paris, а в 15 років з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

«Найкрасивіша дівчинка у світі»

Прізвисько «найкрасивіша дівчинка у світі» Блондо отримала ще 2006 року після фотосесії для Vogue Enfants.

Згодом вона знову привернула увагу публіки: 2018-го, у 17 років, її визнали володаркою найкрасивішого обличчя у світі за версією рейтингу TC Candler та Independent Critics.

Втім, сама модель неодноразово говорила, що їй було непросто сприймати таку увагу.

В одному з інтерв’ю вона згадувала, що в дитинстві майже не звертала уваги на цей титул.

«Коли ти маленька, люди кажуть: «Ти найкрасивіша дівчинка у світі», а ти думаєш: «Ні, я просто граюся зі своїм iPad», — розповідала Блондо.

Тілан Блондо / © Instagram Тілан Блондо

Вона також не раз наголошувала, що не вважає себе «найкрасивішою», а просто звичайною людиною.

Реакція на чутки

Торік модель також відповіла на чутки про нібито пластичні операції.

У соцмережах вона заявила, що ніколи не робила жодних процедур і що люди часто вигадують подібні речі.

За її словами, зміни у зовнішності пов’язані лише з макіяжем або використанням косметики.

«Від десяти років люди говорять, що я щось зробила зі своїм обличчям. Думаю, вже час припинити ці розмови», — зазначила вона.

Тілан Блондо / © Instagram Тілан Блондо

Бізнес і нові проєкти

Окрім модельної кар’єри та активності в соцмережах, Блондо співпрацює з агентством IMG Models.

Вона також розвиває власний бізнес: заснувала бренд засобів для догляду за волоссям ENALYHT та лінію одягу Heaven May Clothing.

