- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 528
- Час на прочитання
- 3 хв
"Найкрасивіша дівчинка світу" виходить заміж за актора — фото закоханих
Тілан Блондо повідомила про заручини з актором Беном Атталем.
Французька модель Тілан Блондо, яка ще в дитинстві здобула світову популярність як «найкрасивіша дівчинка у світі», оголосила про заручини.
24-річна модель повідомила, що її бойфренд — 28-річний паризький діджей і актор Бен Атталь — освідчився їй під час відпустки в Греції.
Блондо поділилася новиною у соцмережах, опублікувавши фото каблучки та декілька романтичних знімків із коханим. У підписі до публікації вона написала: «Я сказала «так» своєму найкращому другові. За вічне кохання».
На одному з фото видно столик на двох просто неба, прикрашений червоними пелюстками троянд.
Пара зустрічається від 2020 року — через рік після того, як модель розійшлася з французьким діджеєм Міланом Меріттом.
Кар’єра від дитинства
Тілан Блондо почала кар’єру дуже рано. Вона стала відомою після появи на обкладинці журналу Vogue Enfants.
Модель помітили ще у трирічному віці, коли вона гуляла Парижем разом зі своєю мамою — телеведучою Веронікою Лубрі. Скаут відомого модельєра Жана-Поля Готьє запропонував дівчинці взяти участь у фотосесіях, а згодом і у показах.
Вже у чотири роки Блондо дебютувала на подіумі на показі весняної колекції Жана-Поля Готьє.
Згодом вона співпрацювала з багатьма відомими брендами, серед яких Chanel, Ralph Lauren, Versace, Lacoste та Dolce & Gabbana.
У 10 років дівчинка вже працювала моделлю для Vogue Paris, а в 15 років з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.
«Найкрасивіша дівчинка у світі»
Прізвисько «найкрасивіша дівчинка у світі» Блондо отримала ще 2006 року після фотосесії для Vogue Enfants.
Згодом вона знову привернула увагу публіки: 2018-го, у 17 років, її визнали володаркою найкрасивішого обличчя у світі за версією рейтингу TC Candler та Independent Critics.
Втім, сама модель неодноразово говорила, що їй було непросто сприймати таку увагу.
В одному з інтерв’ю вона згадувала, що в дитинстві майже не звертала уваги на цей титул.
«Коли ти маленька, люди кажуть: «Ти найкрасивіша дівчинка у світі», а ти думаєш: «Ні, я просто граюся зі своїм iPad», — розповідала Блондо.
Вона також не раз наголошувала, що не вважає себе «найкрасивішою», а просто звичайною людиною.
Реакція на чутки
Торік модель також відповіла на чутки про нібито пластичні операції.
У соцмережах вона заявила, що ніколи не робила жодних процедур і що люди часто вигадують подібні речі.
За її словами, зміни у зовнішності пов’язані лише з макіяжем або використанням косметики.
«Від десяти років люди говорять, що я щось зробила зі своїм обличчям. Думаю, вже час припинити ці розмови», — зазначила вона.
Бізнес і нові проєкти
Окрім модельної кар’єри та активності в соцмережах, Блондо співпрацює з агентством IMG Models.
Вона також розвиває власний бізнес: заснувала бренд засобів для догляду за волоссям ENALYHT та лінію одягу Heaven May Clothing.
Нагадаємо, Оля Полякова висловилась про зятя-американця і як змінилась її старша донька після заміжжя.