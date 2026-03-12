Криза з пальним: в одній з країн Європи закликають громадян ходити пішки

Криза з пальним у світі

У Данії закликали громадян уникати використання автомобілів, оскільки ціни на нафту продовжують різко зростати на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє CNBC.

Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагард заявив, що війна між Сполученими Штатами та Іраном змусила владу використовувати нафтові запаси країни на тлі «величезних цін на нафту» та відсутності чітких перспектив припинення конфлікту.

«Якщо є споживання енергії, без якого можна обійтися, якщо для керування автомобілем немає абсолютної необхідності, будь ласка, не робіть цього», — звернувся він до співгромадян в інтерв’ю громадському мовнику DR.

За словами міністра, економія пального в найближчий час матиме два позитивні наслідки як для громадян, так і для уряду.

«По-перше, це буде видно в особистому бюджеті кожного, а по-друге, це допоможе нам використовувати наші резерви протягом тривалішого періоду», — сказав Аагард.

Нафтова криза: як реагують у світі

У Великій Британії транспортні організації закликали водіїв скоротити «необов’язкові поїздки» та перейти на економічний стиль водіння.

У В’єтнамі Міністерство промисловості і торгівлі заохочує компанії запровадити дистанційну роботу та скоротити поїздки й транспорт для захисту енергетичної безпеки країни.

Уряд Філіппін тимчасово запровадив чотириденний робочий тиждень у деяких виконавчих установах для економії енергії та палива.

Ціна нафти: останні новини

Побоювання щодо зростання цін на нафту залишаються високими, оскільки транспортування нафти через Ормузьку протоку майже зупинено через ризик іранських атак на комерційні судна.

Якщо блокада збережеться, може настати нова хвиля підвищення цін на нафту, яка призведе до зростання вартості життя — від палива до продуктів харчування.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 8% у четвер, ненадовго перевищивши 100 доларів за барель.

Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла приблизно на 4,6% до 91 долара за барель, тоді як світова нафта марки Brent торгується майже на 5% дорожче, приблизно на рівні 96 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше уряди Японії та Південної Кореї на тлі різкого скорочення постачань нафти з країн Перської затоки ухвалили рішення розпочати вивільнення запасів зі своїх стратегічних резервів.