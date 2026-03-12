Іран масовано атакував нафтові обʼєкти та танкери країн Перської затоки

Пожежа в урядовому кварталі Бахрейна

Реклама

Країни Перської затоки вранці у четвер збили нову хвилю іранських ракет і дронів, які були націлені на нафтову інфраструктуру та танкери.

Про це повідомляє CNN із посиланням на відомства країн Перської затоки.

За даними видання, два іноземні нафтові танкери зазнали атаки іранських дронів у територіальних водах Іраку. Унаслідок удару щонайменше одна людина загинула, ще 38 людей вдалося врятувати.

Реклама

Іран взяв на себе відповідальність за атаку, заявивши, що танкери були підірвані морським дроном.

Міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило, що у східній частині країни, де розташовані основні нафтові родовища, сили ППО перехопили та знищили понад 20 безпілотників.

У Бахрейні заявили, що іранські атаки були спрямовані на паливні резервуари на об’єкті в північній провінції Мухаррак. Міністерство внутрішніх справ закликало жителів чотирьох сусідніх міст і сіл залишатися вдома та зачинити вікна, щоб убезпечитися від диму і вогню.

В Об’єднаних Арабських Еміратах також повідомили про роботу протиповітряної оборони.

Реклама

За інформацією урядового агентства Дубая, засоби ППО реагували на «загрози ракет і безпілотників з Ірану». Один із дронів упав на будівлю поблизу Creek Harbour, унаслідок чого сталася невелика пожежа, яку швидко локалізували.

Збройні сили Кувейту також повідомили, що їхні системи протиповітряної оборони реагують на «ворожі ракети й безпілотники».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже нібито отримали перемогу у війні з Іраном.

Ми раніше інформували, що Федеральне бюро розслідувань США попередило про підготовку Ірану до удару дронами-камікадзе по Каліфорнії.