Долар стрімко зріс у ціні: який курс у банках 12 березня

У четвер, 12 березня, офіційний курс долара зріс на 11 копійок. Він становить 43,97 грн за дол. В обмінниках і в банках долар перетнув позначку далеко за 44,5 грн.

Про це свідчать дані моніторингу валютного ринку, повідомляє ТСН.ua.

Національний банк встановив офіційний курс долара до гривня — 43,97 грн. Втім, деякі банки купують долар по 44,00 грн, а продають — по 44,70 грн.

Курс долара в обмінниках

Середній курс купівлі долара в обмінниках становить 44,35 грн — це на 26 копійок вище, ніж напередодні вранці.

Здати валюту в обмінниках сьогодні можна за курсом у 44,15 грн. Ця цифра збільшилася на 23 коп.

Курс долара в банках

Станом на сьогоднішній ранок середній курс купівлі долара в банках — 43,87 грн — це на 13 коп. більше, ніж днем раніше.

У середньому банки продають долар за 44,45 грн. Зростання становить 22 коп.

Нагадаємо, ранішеі експерти прогнозували, що до середини березня значні зміни курсу гривні до долара малоймовірні. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснював це тим, що гривня на певний час опинилась у зоні відносної стабільності. Зокрема, завдяки внутрішньому фактору, де сформувались сприятливі сезонні тренди.

Середній курс долара в банках станом на 12 березня 2026-го. Дані — Minfin.

Купівля долара в банках

«ПриватБанк» — 43,80 грн

«Ощадбанк» — 43,85 грн

«Укрсиббанк» — 43,85 грн

«ПУМБ» — 43,80 грн

«Райффайзен Банк» — 44,00 грн

«Кредобанк» — 43,91 грн

«Сенс Банк» — 43,95 грн

«абанк» — 43,70 грн

«Ідея Банк» — 44,00 грн

Продаж долара в банках

«ПриватБанк» — 44,40 грн

«Ощадбанк» — 44,30 грн

«Укрсиббанк» — 44,49 грн

«ПУМБ» — 44,40 грн

«Райффайзен Банк» — 44,60 грн

«Кредобанк» — 44,58 грн

«Сенс Банк» — 44,50 грн

«абанк» — 44,40 грн

«Ідея Банк» — 44,70 грн

У Monobank долар сьогодні купують по 43,96 грн, а продають по 44,43 грн.