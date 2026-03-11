Пенсії припинили виплачувати частині українців: кого це стосується і що робити

Пенсія. / © iStock

Пенсійний фонд України від 1 січня 2026 року припинив виплати пенсій особам, які не виконали обов’язкові вимоги до 31 грудня 2025 року та не пройшли фізичну ідентифікацію.

Про це повідомило головне управління Пенсійного фонду в Сумській області.

«Виплати поновлюються в повному обсязі (з урахуванням заборгованості від дати припинення, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії) після виконання процедур», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що такі громадяни обов’язково повинні пройти фізичну ідентифікацію, а також підтвердити неотримання пенсійних або страхових виплат від РФ — це стосується осіб, які перебувають або перебували на тимчасово окупованих територіях. Фізична ідентифікація відбувається кількома способами.

Через «Дія.Підпис»:

увійдіть до особистого кабінету на portal.pfu.gov.ua

в мобільний застосунок «Пенсійний фонд»

авторизуйтесь за допомогою «Дія.Підпис»

пройдіть фотоідентифікацію

введіть п’ятизначний код

Ця процедура процедура завершується автоматично за 3–5 хвилин

Через відеоконференцзв’язок

подайте заяву на порталі (розділ «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку»)

або зателефонуйте до контакт-центру: 0 800 503 753 (044) 281-08-70 (044) 281-08-71

оберіть платформу (Zoom, Google Meet, Viber, Telegram тощо)

у призначений час пред’явіть документ, що посвідчує особу

Через дипломатичні установи України

Цей формат стосується осіб, які перебувають за кордоном. У дипустанові:

отримайте довідку про перебування в живих у найближчому посольстві/консульстві

надішліть оригінал поштою до територіального органу ПФУ або завантажте скановану копію через портал з КЕП

Особисто

якщо ви перебуваєте на підконтрольній території, -верніться до сервісного центру ПФУ або уповноваженого банку з паспортом

Підтвердження неотримання виплат від РФ

У кабінеті на portal.pfu.gov.ua зробіть це у розділі «Дистанційне інформування»: встановіть позначку. Під час відеозв’язку: надайте усну відповідь працівнику ПФУ (фіксується автоматично). Під час особистого звернення: проставте позначку в заяві Поштою (за кордоном): надішліть письмове повідомлення разом із довідкою про перебування в живих

Контроль виконання можна перевірити в особистому кабінеті на Порталі, або в застосунку «Пенсійний фонд України».

Після завершення ідентифікації та/або подання повідомлення виплати поновлюються автоматично.

Як повідомлялося, пенсії в Україні нараховуватимуть по-новому. Якби нова пенсійна реформа запрацювала вже від 2026 року, то індексація виплат була б набагато відчутнішою саме завдяки запровадженню бальної системи. Подекуди надбавка могла б сягнути майже трьох тисяч гривень замість кількох сотень.