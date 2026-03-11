- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 870
- Час на прочитання
- 2 хв
Пенсії припинили виплачувати частині українців: кого це стосується і що робити
Пенсії українцям поновлять навіть після тимчасового призупинення, але необхідно виконати деякі умови.
Пенсійний фонд України від 1 січня 2026 року припинив виплати пенсій особам, які не виконали обов’язкові вимоги до 31 грудня 2025 року та не пройшли фізичну ідентифікацію.
Про це повідомило головне управління Пенсійного фонду в Сумській області.
«Виплати поновлюються в повному обсязі (з урахуванням заборгованості від дати припинення, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії) після виконання процедур», — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що такі громадяни обов’язково повинні пройти фізичну ідентифікацію, а також підтвердити неотримання пенсійних або страхових виплат від РФ — це стосується осіб, які перебувають або перебували на тимчасово окупованих територіях. Фізична ідентифікація відбувається кількома способами.
Через «Дія.Підпис»:
увійдіть до особистого кабінету на portal.pfu.gov.ua
в мобільний застосунок «Пенсійний фонд»
авторизуйтесь за допомогою «Дія.Підпис»
пройдіть фотоідентифікацію
введіть п’ятизначний код
Ця процедура процедура завершується автоматично за 3–5 хвилин
Через відеоконференцзв’язок
подайте заяву на порталі (розділ «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку»)
або зателефонуйте до контакт-центру: 0 800 503 753 (044) 281-08-70 (044) 281-08-71
оберіть платформу (Zoom, Google Meet, Viber, Telegram тощо)
у призначений час пред’явіть документ, що посвідчує особу
Через дипломатичні установи України
Цей формат стосується осіб, які перебувають за кордоном. У дипустанові:
отримайте довідку про перебування в живих у найближчому посольстві/консульстві
надішліть оригінал поштою до територіального органу ПФУ або завантажте скановану копію через портал з КЕП
Особисто
якщо ви перебуваєте на підконтрольній території, -верніться до сервісного центру ПФУ або уповноваженого банку з паспортом
Підтвердження неотримання виплат від РФ
У кабінеті на portal.pfu.gov.ua зробіть це у розділі «Дистанційне інформування»: встановіть позначку.
Під час відеозв’язку: надайте усну відповідь працівнику ПФУ (фіксується автоматично).
Під час особистого звернення: проставте позначку в заяві
Поштою (за кордоном): надішліть письмове повідомлення разом із довідкою про перебування в живих
Контроль виконання можна перевірити в особистому кабінеті на Порталі, або в застосунку «Пенсійний фонд України».
Після завершення ідентифікації та/або подання повідомлення виплати поновлюються автоматично.
Як повідомлялося, пенсії в Україні нараховуватимуть по-новому. Якби нова пенсійна реформа запрацювала вже від 2026 року, то індексація виплат була б набагато відчутнішою саме завдяки запровадженню бальної системи. Подекуди надбавка могла б сягнути майже трьох тисяч гривень замість кількох сотень.