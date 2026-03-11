Чому різко здорожчав бензин і дизель: голова Антимонопольного комітету назвав головну причину

© УНІАН

Після різкого і суттєвого здорожчання бензину і дизелю Антимонопольний комітет взявся за перевірки АЗС. Наразі розпочато справу щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринку пального.

Про це заявив очільник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко під час виступу у ВРУ.

З його слів, стрімке зростання цін на пальне почалося 28 лютого, а 2 березня АМКУ розпочав розслідування, аби виявити ознак порушення законодавства. Зокрема, були направлені вимоги до найбільших мереж АЗС.

Кириленко наголосив, що незважаючи «на наявність об’єктивних факторів росту цін» на світлі нафтопродукти, Комітет не виключає, що ситуація може бути спричинена «окремими суб’єктивними чинниками».

«Основним об’єктивним чинником, який вплинув на збільшення цін, є те, що від минулого року, а саме після зупинення найбільшого, по суті, єдиного нафтопереробного підприємства в Україні, майже всі світлі нафтопродукти у відсотковому еквіваленті 85% + залежать від імпорту нафтопродуктів», — зазначив глава АМКУ.

Він також назвав інші фактори зростання цін. Зокрема, це зростання обсягів попиту та скорочення пропозиції та запасів, здорожчання логістичних послуг, а також зростання фактичної вартості придбання нафтопродуктів.

Кириленко також повідомив, що від кінця лютого закупівлі бензину А-95 зросли на 40–70%, а дизеля — на 60–140%. Водночас європейські постачальники скоротили пропозицію, адже потребують забезпечення власних ринків.

Очільник АМКУ заявив, що нинішню ситуацію ніяк не можна порівнювати з ситуацією на початку повномасштабного вторгнення, коли в Україні були величезні проблеми з логістикою, але був наявний ресурс і ресурс був сталий в ЄС.

«До прикладу, станом на 23 лютого зростання в Європі сягнуло позначки в 10,5%, при цьому такого рівня зростання ціни на АЗС нашої країни зазнали лише 4 березня поточного року, тобто через 14 днів», — додав Кириленко.