Чи буде бензин по 150 грн: у Раді зробили заяву про ціни на заправках

Чутки про бензин по 150 грн/л сколихнули Мережу, проте у Верховній Раді заспокоюють водіїв. Народний депутат Андрій Герус розповів, які механізми стримають зростання цін на АЗС.

Про це очільник Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розповів у ефірі телемарафону.

Герус прокоментував чутки, які поширюються в соцмережах, про можливе зростання цін на пальне до 100–150 грн/л. Він не підтримує такі прогнози.

Ціни на бензин в Україні — прогноз нардепа

«Ні, в мене такого прогнозу немає, що буде і 100, і 150. Тут питання — бачите, коли у світі починаються такі війни (як в Ірані — ред.), дуже досить важко давати прогнози, чесно кажучи. Все ж таки ситуація складна, вона може навіть ускладнюватися, але щоб дійшло до такого, я все ж таки не думаю», — висловився нардеп.

Він пояснив, що одним із факторів, який може допомогти втримати ринок від різких коливань, є використання стратегічних резервів нафти та нафтопродуктів.

«Я думаю, що буде ухвалено якісь рішення. А знов-таки є стратегічні запаси і мінімальні запаси нафти, нафтопродуктів, їх можна буде на ринок якось випускати», — пояснив Герус.

Він також підкреслив, що важливу роль у стримуванні світових цін на енергоресурси відіграє позиція США.

«Ми бачимо позицію Трампа, він вже робив заяви. Для нього це досить болюча історія, тому що в США, коли ростуть ціни на АЗС, це політично для нього також складна історія, і це політично, мабуть, для нього негативна історія», — зазначив нардеп.

За словами політика, здорожчання пального безпосередньо впливає на інфляцію. Тому президент США Дональд Трамп, імовірно, намагатиметься не допустити різкого зростання цін на нафту та нафтопродукти напередодні проміжних виборів до Конгресу, запланованих на осінь.

Ціни на бензин і дизель 10 березня

До слова, 10 березня на київських АЗС бензин А-95 коштує 68–71 грн, А-95 Pulls — 73,99 грн, А-100 — до 80,99 грн. Літр дизеля стане у 74–75,99 грн, автогаз продають за 41,98 грн.

Ціни на пальне в Україні зросли — останні новини

За оцінками директора «А-95» Сергія Куюна, ціни на бензин в Україні залишаться стабільними (близько 70 грн/л), оскільки на ринку ЄС його вдосталь. Проте дизель дорожчатиме через дефіцит і залежність від імпорту: ціна на АЗС може сягнути 80–90 грн/л. Експерт вважає ідею стримування цін через державні заправки неефективною, оскільки це призведе до перепродажів, і пропонує натомість регулювати вартість пального через податкові рішення.

Нагадаємо, через можливе блокування Іраном Ормузької протоки JPMorgan прогнозує скорочення видобутку нафти на Близькому Сході, що загрожує дефіцитом пального в Україні вже у квітні. Нардеп Данило Гетманцев закликає уряд та «Укрнафту» терміново укласти довгострокові контракти, створити стратегічний резерв у сусідніх країнах для потреб ЗСУ та аграріїв, а також провести консультації з постачальниками, щоб уникнути паливної кризи.