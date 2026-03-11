Антоніна Хижняк уперше заговорила про нового коханого й перервала мовчання: "Серце відкривається"

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Українська акторка Антоніна Хижняк натякнула на зміни в особистому житті.

Акторка після тривалого мовчання заявила про присутність в її житті закоханості. Вона не стала вдаватися в подробиці етапу свого нового роману, але навіть без слів стало зрозуміло, що Антоніна почувається зараз прекрасно.

«Можна сказати, що я закохана. Радію, що нарешті потеплішало й серце відкривається», — поділилася артистка в коментарі блогеру Ніколасу Кармі в Instagram.

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Крім особистого, Антоніна пролила світло на власні амбіції. За словами акторки, зараз вона накопичує кошти на власне майно. Зірка зізналася, що задля цього вона йде на деякі компроміси із собою. Зокрема, не женеться за орендою розкішної квартири та подеколи утримується від нових речей у гардеробі.

«Працюю над тим, щоб мати власне житло. Це для мене пріоритет. Та квартира, де я зараз живу, вона нормальна. Але вона без „інстаграмного“ ремонту. Проте це не парить мене, бо я знаю, що йду своїм шляхом і поступово всього доб’юся», — наголосила зірка.

