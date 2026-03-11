Відома співачка вперше заговорила про особисте життя та зізналася, що втратила через популярність

Monokate

Реклама

Українська співачка Катерина Павленко, відома як фронтвумен гурту «Go_A» та сольна виконавиця Monokate, поділилася деталями особистого життя та переживаннями, які прийшли разом із різким злетом популярності. За словами артистки, період після успіху пісні «SHUM» на «Євробаченні‑2021» змусив її переглянути багато речей у власному житті — зокрема й стосунки.

У інтерв’ю «Разом-UA» співачка зізнається: інколи творчість і кар’єра вимагають непростих рішень, і одного разу їй довелося відмовитися від кохання. Катерина пояснює, що для неї важливо думати не лише про себе, а й про людину поруч.

«Інколи тобі доводиться відмовитись від стосунків навіть. Коли ти розумієш, що для людини, яку ти любиш, буде набагато краще, якщо… бо вона не зможе жити цим життя. Я враховую людей, які мені цінні й думаю про їхнє майбутнє», — поділилася артистка.

Реклама

Monokate

Виконавиця переконана, що здорові стосунки неможливі без взаємної поваги до особистих амбіцій. Саме тому вона не приймає ситуації, коли партнер змушений жертвувати власними мріями.

«Компроміси мають бути, але якщо вони не шкодять іншій людині. Тобто, я проти того, аби людина, яка була б зі мною, постійно йшла на компроміс. Це життя іншої людини, і вона теж має право на реалізацію, на те, аби прожити його щасливо, а не в тіні іншої людини», — пояснила співачка.

Monokate / © instagram.com/monokatee

Втім нині в особистому житті Monokate, за її словами, все стабільно. Артистка зізнається, що перебуває у стосунках, але навмисно не афішує подробиці.

«Я ніколи про нього не говорила. Чесно кажучи, особисте життя — воно на те і особисте, щоб тримати його при собі. Зараз у мене все стабільно добре», — зазначила Павленко.

Реклама

На уточнення журналістів, чи є в неї кохана людина і як давно тривають ці стосунки, співачка відповіла коротко:

«Ну звісно, звісно є… Та я не знаю, з якого моменту рахувати. Довго… Чим менше говориш, тим краще усе в житті відбувається».

Monokate / © instagram.com/go_a_band

Артистка пояснює, що значно комфортніше висловлювати свої переживання через творчість, а не через інтерв’ю.

«Мені набагато цікавіше говорити музикою. Мені здається, якщо послухати мої пісні, то по піснях можна зрозуміти, що відбувається в моєму особистому житті. Чим більше ти говориш і виносиш не творчістю, а просто словами, тим менше в тобі залишається енергії, яку хочеться виразити в творчості», — підсумувала вона.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно відома українська акторка Тетяна Малкова розсекретила, чому припинила займатися музикою. Артистка пояснила, чому після «Голосу країни» в неї не склалась кар’єра.