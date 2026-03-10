Україна на порозі паливного колапсу: чому ціни на АЗС злетіли, але купити буде нічого

Як зміниться ціна на дизель в Україні / © Unsplash

Ціна на пальне в Україні б’є рекорди. Дизельне паливо на АЗС подорожчало на 5 грн за літр і наразі коштує в межах 74–75,99 грн. Стрімке зростання триває вже понад тиждень і, схоже, ця тенденція збережеться.

ТСН.ua поцікавився у аналітика, чому вартість бензину та дизелю повзе вгору і чи загрожує країні дефіцит пального.

За словами аналітика консалтингової компанії «Нафторинок» Олександра Сіренка, ринок палива штормить вже 10 днів через сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників.

Бензинова криза: війна у Перській протоці та цінові піки

Головним зовнішнім фактором стала дестабілізація на світовому ринку нафти. Експерт зазначає, що котирування в Європі безпосередньо диктують ціни на українських АЗС.

«Нафта стрімко понеслася вгору. Ми бачили піки її вартості у 80 і 90 доларів за барель після початку військової операції США та Ізраїлю в Ірані. Вчора (9 березня) вартість нафти сягнула до 119,5 долара за барель. Звісно, що все це вже безпосередньо впливає на наш ринок та на котирування в Європі. Зокрема вчора зафіксовано пік вартості дизельного пального у Європі — 1372 долари за тону. Це рекордна ціна з 2022 року», — розповідає ТСН.ua Олександр Сіренко.

Водночас аналітик вказує на певні ознаки стабілізації, що з’явилися на тлі останніх політичних подій.

«Фізична ознака — це те, що Саудівська Аравія прокачала певний обсяг нафти не через Перську протоку, а трубопроводом на термінал в Червоному морі. Цю подію ринок сприйняв позитивно, відповідно почалися перші зниження котирувань нафти. Потім цю ринкову подію закріпив президент США Трамп дзвінком до свого друга-терориста Путіна, з яким вони начебто домовилися про зняття санкцій з Росії. І нібито Росія виплесне на ринок додаткові обсяги нафти. Як на мене, це зовсім не вписується у демократичний устрій світу. Тим не менш, ми можемо лише спостерігати, коментувати, але не впливати на них. Тобто ціни за барель нафти, піднялися зранку до 119,5 долара, а вже ввечері опустилася до ціни 88 доларів», — зазначає експерт.

Попри політичний аспект, таке падіння є позитивним сигналом. Проте на ринку дизельного палива ситуація залишається інерційною.

«Падіння цін на дизель саме на такий відсоток не відбулося. Але у Європі дизельне паливо в гурті дещо подешевшало. Навпроти вчорашніх 1372 долари за тону дизеля, у вівторок вартість становила 1100 доларів за тону. Ймовірно, це можна вважати невеличкою перемогою — стало трішки легше», — пояснює Олександр Сіренко.

Чому зростають ціни на паливо: курс валют та «аномалія» гривні

На вітчизняному ринку ключову роль відіграє співвідношення гривні до долара та євро, адже нафтопродукти закуповуються за іноземну валюту. Аналітик відзначає дивну реакцію валютного ринку на фінансову допомогу від партнерів.

«У нас відбулася власна подія. І мені досі не зрозуміло, чому реакція на черговий транш, який нам надали минулого тижня наші західні партнери, відбулася у протилежний бік. Замість того, щоб гривня зміцнилася, вона втратила на доларі 60 пунктів. Особисто я відповідь на цю „аномалію“ не знайшов, але підставляючи ці 43,80 (вартість долара) в формулу розрахунків, бачимо, що це додатково вплинуло на здорожчання пального на кордоні», — каже фахівець.

Зупинили ріст цін на пальне тиском на АЗС: чому це не вихід

Щодо можливого дефіциту пального в Україні, то Олександр Сіренко зазначає, що ним вже «пахло», але до понеділка, 9 березня.

«Чому „пахло“? Бо деякі оператори відмовилися купувати пальне, бо побачили негативне ставлення до здорожчання з боку держави. Вони вирішили просто перечекати. Їм пропонували купити партію дизелю — баржу чи залізничний склад, а вони відмовляються, мовляв, ні, приходьте через тиждень. Такі відтермінування, враховуючи те, що споживання у нас зростає і на носі посівна, потребують багато пального. Тому перші дзвіночки, що дизелю може не вистачати, вже були, але після вчорашньої розмови з урядовцями, сподіваюся, що дефіциту пального не буде. І це єдине правильне рішення, яке прозвучало на цій зустрічі», — констатує аналітик.

Щодо подальшого росту цін на пальне, то він буде неодмінно. Як пояснює експерт, «межі не буде»:

«Поки люди купують паливо — це і є межа. Можу додати, що після зустрічі операторів ринку з урядовцями додали ще дві гривні до вартості пального, і це ще не останнє збільшення ціни. Я не хочу бути у ланцюжку коментаторів, які лякають людей вартістю по 100-150 гривень за літр. Але зауважу: поки у нас на кордоні висока вхідна вартість пального, цінники на заправках будуть рухатися як мінімум до цього рівня. Ніхто не буде працювати собі у збиток. Все це без прибутку для АЗС. Дешеві залишки пального ми вже майже „під’їли“, і розраховувати на диво тут не варто», — підсумовує Олександр Сіренко.

Ціни на пальне на АЗС: скільки коштують бензин та дизель

За даними аналітичних порталів, сьогодні ціни на пальне в Україні всередньому такі: