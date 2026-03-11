Переламний момент на фронті: як несподіваний контрнаступ ЗСУ зупинив нові удари Путіна і чого очікувати далі

Війна в Україні / © ТСН.ua

Українські захисники перехопили ініціативу на півдні, звільнивши сотні квадратних кілометрів території на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Блискавичний контрнаступальні дії ЗСУ наприкінці 2025 та на початку 2026 року дозволив майже повністю зачистити Дніпропетровщину від окупантів та зруйнував плани Кремля щодо масштабної весняної кампанії.

ТСН.ua проаналізував дії ЗСУ та окупантів на полі бою.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), на стику Дніпропетровської та Запорізької областей Сили оборони провели успішні наступальні дії. Керівник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко повідомив, що загалом українська армія звільнила понад 400 квадратних кілометрів території. ЗСУ вдалося повернути контроль над низкою населених пунктів, серед яких Новогригорівка, Калинівське, Степове та Тернове.

«Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два — зачистити. Завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку — звільнено більше території, ніж втрачено», — заявив Комаренко.

Українські військові зазначають, що просування відбулося під час двох окремих наступальних операцій. Як стверджують аналітики, підрозділи заглибилися в російські позиції на 10–12 кілометрів між населеними пунктами Нове Запоріжжя та Добропілля, а також у напрямку Олександрівки.

Перехоплення ініціативи: оцінка Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив успіхи на фронті. За його словами, попри постійні спроби російських військ просуватися вглиб українських позицій, підрозділи Сил оборони утримують визначені рубежі. Водночас на деяких напрямках українські військові проводять власні наступальні операції.

«Вперше від 2024 року, коли ми проводили Курську наступальну операцію, наші війська за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог», — наголосив генерал.

Сирський підкреслив, що російський агресор, який має чисельну перевагу, змушений переносити дати запланованих операцій та перекидати війська з інших напрямків, щоб закрити прогалини в обороні.

За словами головнокомандувача, російські війська зазнають значних, а іноді й критичних втрат у живій силі та техніці.

За словами Сирського, українські підрозділи активно застосовують безпілотні системи, артилерію та дистанційне мінування, що дозволяє поступово знижувати бойовий потенціал противника та зривати його наступальні плани.

Тактика успіху: погода, Starlink та полювання на дрони

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розкрили фактори, які сприяли успіху українського контрнаступу. ЗСУ вдало використали погодні умови: сніг та туман обмежили видимість, що паралізувало роботу російської повітряної розвідки. Українські сили змогли непомітно проникнути на розрізнені позиції ворога.

Важливу роль відіграло технологічне втручання. Блокування компанією SpaceX зв’язку Starlink для росіян на цій ділянці фронту критично ускладнило управління підрозділами РФ.

За даними аналітиків, російські війська перейшли до менш ефективних засобів зв’язку. Це дозволило ЗСУ швидко знищувати ворожі комунікації та застосувати вдосконалену тактику полювання на російських операторів безпілотників.

Плани РФ зірвано: реальні втрати замість вигаданих перемог

Успішні контрдії ЗСУ зламали стратегію російського командування. Замість підготовки до весняно-літнього наступу на Покровському та Запорізькому напрямках, РФ змушена перекидати елітні підрозділи ВДВ та морської піхоти для стримування українського прориву.

За даними аналітиків, контратаки на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках, спричинили «каскадні» ефекти і на інших ділянках фронту, включно з Куп’янськом, де Україна провела серію успішних операцій. Передислокація елітних підрозділів підтверджує, що російські сили значно розтягнуті та змушені коригувати плани весняно-літнього наступу 2026 року.

Таким чином, серія українських контратак не лише ускладнила оперативні плани Росії, а й створила потенційну необхідність перегляду її стратегічних цілей на всьому «театрі» бойових дій.

Попри очевидні втрати територій, російське керівництво продовжує поширювати дезінформацію. Президент РФ Володимир Путін нещодавно заявив про нібито просування російських військ на всіх напрямках та захоплення значної частини Донеччини. Проте аналітики ISW спростовують ці заяви, наголошуючи, що Кремль зазначає цифри успіхів, які у два і більше разів перевищують реальні.

Водночас ціна війни для Росії стає критичною. За даними Головного управління розвідки (ГУР) України, внутрішні російські документи фіксують катастрофічні втрати — понад 1,315 мільйона вбитих і тяжкопоранених військовослужбовців РФ від початку повномасштабного вторгнення.

Радіти зарано: що кажуть військові

За словами офіцера ЗСУ Мирослава Гая, там, де російським підрозділам вдається просунутися, українські війська оперативно відновлюють контроль над позиціями та проводять контрнаступальні дії.

Він пояснив, що на окремих напрямках наступ російських сил сповільнюється через розтягнуту логістику та невеликі штурмові групи, які потрапляють у складні ситуації, як це сталося у Куп’янську. Там ворог зайшов до житлової забудови, проте українські підрозділи оточили окупантів і перерізали шляхи постачання, змушуючи їх залишити позиції. На минулому тижні повідомлялося, що у цьому районі залишилося близько 30 російських військових.

Водночас Гай зауважив, що на інших ділянках фронту російські війська демонструють певні тактичні успіхи. Поточна ситуація нагадує «глухий кут» для обох сторін: де противник досягає результату, українські війська відновлюють контроль над містами, селами та позиціями, проводять контратаки, і навпаки.

Також, російські війська розглядають можливість наступу в бік Запорізької та Дніпропетровської областей, використовуючи ці напрямки як флангове прикриття для операцій на Донеччині.

Військовий аналітик Іван Тимочко пояснює, що пріоритет ворога — не лише фронтальні атаки на ключові міста Донецької області, а й контроль флангових зон для стратегічного просування. Після Покровська та Мирнограда для РФ важливими є Костянтинівка, Дружківка та Часів Яр.

Окупанти також намагаються створювати напруження на Лиманському напрямку, в районі Вовчанська на Харківщині та на Сумщині, щоб розтягнути сили української оборони.

За даними речника угруповання військ «Схід» Григорія Шаповала, у районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація також залишається напруженою. Росія готує активізацію наступу та нарощує авіаудари й обстріли, водночас українські війська утримують позиції, проводять аеророзвідку, мінують маршрути ворога та застосовують артилерію й дрони.

Своєю чергою про небезпеку з півночі попереджає командувач Угруповання об’єднаних сил Михайло Драпатий. За його словами, російські війська активізували дії на північному напрямку та намагаються розширити контроль уздовж кордону України, зокрема в Сумській та Харківській областях.

Окупанти поступово захоплюють прикордонні села, створюючи 20-кілометрову «буферну зону». Тактика ворога полягає у дрібних просуваннях без масштабних штурмів або важкої техніки.

Наразі українські військові визначили 12 потенційних напрямків просування російських сил, серед яких Краснопільський, Великописарівський та Золочівський, де противник може застосовувати від штурмової роти до батальйону.

Де наступає Росія: розширення сірих зон та терор цивільних

За даними аналітичного проєкту DeepState, армія РФ продовжує тактику прощупування української оборони вздовж північного кордону. Експерти фіксують появу нових зон контролю противника. Зокрема, навколо села Грабовське, яке перебуває під контролем ворога з грудня 2025 року, площа захопленої території збільшилася до 45 квадратних кілометрів.

Російська піхота також зайшла до сусідніх населених пунктів — Попівки та Високого. Ці ділянки наразі утримують підрозділи Територіальної оборони України.

Особливе занепокоєння в аналітиків викликає ситуація в селі Сопич. Після заходу добре екіпірованих російських підрозділів там зафіксовано факти викрадення місцевих жителів. Крім того, під час рейдів російські військові використовують цивільне населення як живий щит. Також зафіксовано перехід до червоної зони населеного пункту Комарівка.

«Противник таким чином формує собі буферну зону на нашій території, щоб убезпечити свій кордон і мати ділянки спостереження. Це вказує на певну роботу над помилками з боку росіян, зокрема після Курщини», — зазначають експерти, закликаючи жителів прикордоння до негайної евакуації.

Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, наголосивши, що станом на сьогодні ризиків створення повноцінної буферної зони на Сумщині немає, оскільки Збройні сили України успішно блокують просування ворога.

«Ну це не секрет, що росіяни хочуть і на Сумщині, і на Харківщині й далі робити буферну зону. Від цієї цілі ніхто не відмовлявся. Але і ми від наших цілей не відмовляємося, ми скрізь їх блокували. Тому на Сумщині жодних ризиків на сьогодні немає», — заявив глава держави.

Водночас Зеленський підтвердив, що на кордоні виникла проблемна ситуація в одному з населених пунктів, проте військові вже займаються її вирішенням.

«Про ситуацію на кордоні ми знаємо. Збройні сили вирішуватимуть відповідно до своїх завдань усі ці питання. Але ви бачите, що ми там боремося, ми захищаємо наші села, нашу цивільну інфраструктуру. Росія бореться проти цивільних цілей, а у нас цілі військові», — додав президент.

Ситуація на фронті: офіційні дані Генштабу

На тлі загострення на кордоні, загальна ситуація на фронті залишається складною. За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 11 березня 2026 року, протягом минулої доби відбулося 137 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують завдавати ворогу значних втрат. За минулу добу ліквідовано 990 російських окупантів. Крім живої сили, знищено 5 танків, 61 артилерійську систему та понад 2100 безпілотних літальних апаратів.

Покровський напрямок / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони ефективно стримують агресора на найгарячіших ділянках фронту, зокрема на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, відбиваючи десятки ворожих штурмів.

