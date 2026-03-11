Переломный момент на фронте: как неожиданное контрнаступление ВСУ остановило новые удары Путина и чего ждать дальше

Война в Украине / © ТСН.ua

Украинские защитники перехватили инициативу на юге, освободив сотни квадратных километров территории на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Молниеносные контрнаступательные действия ВСУ в конце 2025 и начале 2026 позволил почти полностью зачистить Днепропетровщину от оккупантов и разрушили планы Кремля по масштабной весенней кампании.

ТСН.ua проанализировал действия ВСУ и оккупантов на поле боя.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), на стыке Днепропетровской и Запорожской областей Силы обороны провели успешные наступательные действия. Руководитель Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко сообщил, что в общей сложности украинская армия освободила более 400 квадратных километров территории. ВСУ удалось вернуть контроль над рядом населенных пунктов, среди которых Новогригоровка, Калиновское, Степное и Терновое.

«Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два — зачистить. Благодаря этим активным действиям в феврале есть положительная динамика — освобождено больше территории, чем потеряно», — заявил Комаренко.

Украинские военные отмечают, что продвижение произошло во время двух отдельных наступательных операций. Как утверждают аналитики, подразделения углубились в российские позиции на 10-12 километров между населенными пунктами Новое Запорожье и Доброполье, а также в направлении Александровки.

Перехват инициативы: оценка Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил успехи на фронте. По его словам, несмотря на постоянные попытки российских войск продвигаться в глубь украинских позиций, подразделения Сил обороны удерживают определенные рубежи. В то же время, на некоторых направлениях украинские военные проводят собственные наступательные операции.

«Впервые с 2024 года, когда мы проводили Курскую наступательную операцию, наши войска через месяц возобновили контроль над большей площадью украинской земли, чем в то же время захватил враг», — подчеркнул генерал.

Сырский подчеркнул, что имеющий численное преимущество российский агрессор вынужден переносить даты запланированных операций и опрокидывать войска по другим направлениям, чтобы закрыть пробелы в обороне.

По словам главнокомандующего, российские войска несут значительные, а иногда и критические потери в живой силе и технике.

По словам Сырского, украинские подразделения активно применяют беспилотные системы, артиллерию и дистанционное минирование, что позволяет постепенно снижать боевой потенциал противника и срывать его наступательные планы.

Тактика успеха: погода, Starlink и охота на дроны

Аналитики Института изучения войны (ISW) раскрыли факторы, способствовавшие успеху украинского контрнаступления. ВСУ успешно использовали погодные условия: снег и туман ограничили видимость, что парализовало работу российской воздушной разведки. Украинские силы смогли незаметно проникнуть на разрозненные позиции врага.

Важную роль сыграло технологическое вмешательство. Блокировка компанией SpaceX связи Starlink для россиян на этом участке фронта критически усложнила управление подразделениями РФ.

По данным аналитиков, российские войска перешли к менее эффективным средствам связи. Это позволило ВСУ быстро уничтожать вражеские коммуникации и применить усовершенствованную тактику охоты на российских операторов беспилотников.

Планы РФ сорваны: реальные потери вместо вымышленных побед

Успешные контрдействия ВСУ взломали стратегию российского командования. Вместо подготовки к весенне-летнему наступлению на Покровском и Запорожском направлениях РФ вынуждена опрокидывать элитные подразделения ВДВ и морской пехоты для сдерживания украинского прорыва.

По данным аналитиков, контратаки на Гуляйпольском и Александровском направлениях вызвали «каскадные» эффекты и на других участках фронта, включая Купянск, где Украина провела серию успешных операций. Передислокация элитных подразделений подтверждает, что российские силы растянуты и вынуждены корректировать планы весенне-летнего наступления 2026 года.

Таким образом, серия украинских контратак не только усложнила оперативные планы России, но и создала потенциальную необходимость пересмотра ее стратегических целей по всему «театру» боевых действий.

Несмотря на очевидные потери территорий, российское руководство продолжает распространять дезинформацию. Президент РФ Владимир Путин недавно заявил о якобы продвижении российских войск по всем направлениям и захвате значительной части Донбасса. Однако аналитики ISW опровергают эти заявления, отмечая, что Кремль отмечает цифры успехов, в два и более раз превышающие реальные.

В то же время, цена войны для России становится критической. По данным Главного управления разведки (ГУР) Украины, внутренние российские документы фиксируют катастрофические потери — более 1,315 миллиона убитых и тяжелораненых военнослужащих РФ с начала полномасштабного вторжения.

Радоваться рано: что говорят военные

По словам офицера ВСУ Мирослава Гая, там, где российским подразделениям удается продвинуться, украинские войска оперативно возобновляют контроль над позициями и проводят контрнаступательные действия.

Он пояснил, что на отдельных направлениях наступление российских сил замедляется из-за растянутой логистики и небольших штурмовых групп, которые попадают в сложные ситуации, как это произошло в Купянске. Там враг зашел в жилую застройку, однако украинские подразделения окружили оккупантов и перерезали пути снабжения, заставляя их покинуть позиции. На прошлой неделе сообщалось, что в этом районе осталось около 30 российских военных.

В то же время, Гай отметил, что на других участках фронта российские войска демонстрируют определенные тактические успехи. Текущая ситуация напоминает «тупик» для обеих сторон: где противник добивается результата, украинские войска восстанавливают контроль над городами, селами и позициями, проводят контратаки, и наоборот.

Также российские войска рассматривают возможность наступления в сторону Запорожской и Днепропетровской областей, используя эти направления как фланговое прикрытие для операций в Донецкой области.

Военный аналитик Иван Тимочко объясняет, что приоритет врага — не только фронтальные атаки на ключевые города Донецкой области, но и контроль фланговых зон для стратегического продвижения. После Покровска и Мирнограда для РФ важны Константиновка, Дружковка и Времен Яр.

Оккупанты также пытаются создавать напряжение на Лиманском направлении, в районе Волчанска Харьковщины и Сумщины, чтобы растянуть силы украинской обороны.

По данным спикера группировки войск «Восток» Григория Шаповала, в районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация также остается напряженной. Россия готовит активизацию наступления и наращивает авиаудары и обстрелы, в то же время украинские войска удерживают позиции, проводят аэроразведку, проходят маршруты врага и применяют артиллерию и дроны.

В свою очередь об опасности с севера предупреждает командующий Группировкой объединенных сил Михаил Драпатый. По его словам, российские войска активизировали действия на северном направлении и пытаются расширить контроль вдоль границ Украины, в частности в Сумской и Харьковской областях.

Оккупанты постепенно захватывают пограничные села, создавая 20-километровую «буферную зону». Тактика врага состоит в мелких продвижениях без масштабных штурмов или тяжелой техники.

В настоящее время украинские военные определили 12 потенциальных направлений продвижения российских сил, среди которых Краснопольское, Великописаревское и Золочевское, где противник может применять от штурмовой роты к батальону.

Где наступает Россия: расширение серых зон и гражданских террор.

По данным аналитического проекта DeepState, армия РФ продолжает тактику прощупывания украинской обороны вдоль северной границы. Эксперты фиксируют появление новых зон контроля противника. В частности, вокруг села Грабовское, которое находится под контролем врага с декабря 2025 года, площадь захваченной территории увеличилась до 45 квадратных километров.

Российская пехота также зашла в соседние населенные пункты — Поповку и Высокое. Эти участки сейчас держат подразделения Территориальной обороны Украины.

Особую обеспокоенность у аналитиков вызывает ситуация в селе Сопич. После мероприятия хорошо экипированных российских подразделений зафиксированы факты похищения местных жителей. Кроме того, во время рейдов русские военные используют гражданское население как живой щит. Также зафиксирован переход в красную зону населенного пункта Комаровка.

«Противник таким образом формирует себе буферную зону на нашей территории, чтобы обезопасить свою границу и иметь участки наблюдения. Это указывает на определенную работу над ошибками со стороны россиян, в частности, после Курщины», — отмечают эксперты, призывая жителей приграничья к немедленной эвакуации.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что по состоянию на сегодняшний день рисков создания полноценной буферной зоны на Сумщине нет, поскольку Вооруженные силы Украины успешно блокируют продвижение врага.

«Ну это не секрет, что россияне хотят и на Сумщине, и на Харьковщине и дальше делать буферную зону. От этой цели никто не отказывался. Но и мы от наших целей не отказываемся, мы везде блокировали. Поэтому на Сумщине никаких рисков сегодня нет», — заявил глава государства.

Зеленский подтвердил, что на границе возникла проблемная ситуация в одном из населенных пунктов, однако военные уже занимаются ее решением.

«О ситуации на границе мы знаем. Вооруженные силы будут решать в соответствии со своими задачами все эти вопросы. Но вы видите, что мы там боремся, мы защищаем наши села, нашу гражданскую инфраструктуру. Россия борется против гражданских целей, а у нас целые военные», — добавил президент.

Ситуация на фронте: официальные данные Генштаба

На фоне обострения на границе общая ситуация на фронте остается сложной. По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 11 марта 2026 года, за прошедшие сутки произошло 137 боевых столкновений.

Украинские защитники продолжают наносить врагу значительные потери. За минувшие сутки ликвидировано 990 российских окупантов. Кроме живой силы, уничтожены 5 танков, 61 артиллерийская система и более 2100 беспилотных летательных аппаратов.

Покровское направление / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны эффективно сдерживают агрессора на самых горячих участках фронта, в частности, на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, отражая десятки вражеских штурмов.

