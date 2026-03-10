- Дата публикации
Армия РФ готовит наступление на принципиальном участке фронта: какие территории под опасностью
Украинские защитники удерживают позиции на участке фронта у Покровска и Мирнограда.
В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Имеются признаки подготовки армии РФ к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов.
Об этом заявил спикер Группировки войск «Схид» Григорий Шаповал в комментарии «Укринформу» .
На этом участке фронта оккупанты наращивают количество авиаударов и применение других огневых средств.
В то же время, Сил обороны удерживают позиции на северных окрестностях Покровска и Мирнограда, а также проводят усиленную аэроразведку, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование его логистики. Кроме того, активно работают дроновые подразделения, артиллерия и авиация.
По данным военного, в зоне ответственности Группировки войск «Восток» с начала суток украинские защитники отразили 30 штурмов российских войск.
На Славянском направлении агрессор атаковал три раза в районах Закотного и Платоновки. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении враг атаковал в районе Никифоровки. Бой еще продолжается.
На Константиновском направлении захватчики совершили 14 наступательных действий в районах Плещеевки, Иванополья, Щербиновки, Русин Яра, Софиевки и в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки», - рассказал Шаповал.
На Покровском направлении российские войска 13 раз пытались потеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах Шахматного, Мирнограда, Родинского, Гришиного, Котлиного, Удачного и Молодецкого.
Ситуация на фронте
Командующий Группировкой объединенных сил Михаил Драпатий сообщил, что Россия готовит новый удар с севера. Российские войска активизировали действия в этом направлении и пытаются постепенно расширить контроль вдоль украинской границы. Под прицелом Кремля – Сумская и Харьковская области.
В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что украинские военные не только сдерживают российские атаки, но и проводят активные наступательные действия на отдельных отрезках фронта.
По словам главкома, сил обороны перехватить оперативную инициативу на фронте. В феврале 2026 года им удалось восстановить контроль над большей площадью земель, чем оккупировали россияне. В частности, украинские войска за месяц отразили 285,6 кв. км территории на Александровском направлении.