Весеннее наступление РФ может провалиться: контратаки ВСУ разрушают ключевой план Кремля

Владимир Путин.

Контратаки ВСУ создают тактические, оперативные и стратегические последствия, которые могут сорвать план наступательной кампании агрессорки России весной-летом 2026-го.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики подчеркивают, что в феврале 2026 года ВСУ начали продолжавшиеся до начала марта ограниченные контратаки в западной Запорожской области. Вполне возможно, это взаимно усилило усилия Украины по контратаке против российских сил в восточной Запорожской и Днепропетровской областях.

Украинские войска начали контратаку на востоке Запорожской области и на юге Днепропетровщины и вернули утраченную территорию в конце января — перед тем, как они усилили наступательную активность на западе Запорожской области.

«Русское командование, вероятно, надеялось, что их продвижение на Гуляйпольском направлении дополнит их успехи вблизи Орихова. В свою очередь это позволит оккупантам продвигаться к Орехову с востока и запада, а впоследствии — к самому городу Запорожье», — говорится в отчете.

Ситуация в Запорожской области

Аналитики отмечают: в начале декабря 2025 они оценивали, что тактический прорыв войск РФ к северу и северо-востоку от Гуляйполя может дать возможность оккупантам достичь оперативных успехов как на Гуляйпольском, так и на Ореховском направлениях.

Российские войска начали относительно быстро продвигаться на Гуляйпольском и Александровском направлениях в конце октября и начале ноября прошлого года. Как следствие, 29 декабря командование России заявило о намерении объединить Орехивское и Гуляйпольское направления для продвижения на Запорожье.

Впрочем, украинские контратаки на этих двух направлениях, которые продолжаются с января 2026-го, очень усложнили планы России по быстрому продвижению к Орехову с вероятной последующей наступление в направлении Запорожья с востока.

В отчете Института упоминают заявление Дмитрия Филатова, командира 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Да Винчи, участвующего в контратаках на Гуляйпольском, о том, что враг «рассматривает Запорожское направление как следующее направление влияния на Вооруженные силы».

Ситуация на юге

Однако в начале марта 2026-го войска РФ столкнулись с гораздо более сложной боевой ситуацией на юге Украины, чем в начале этого года, отмечают в ISW. Силам обороны удалось «связать» российские войска в боях на Гуляйпольском и Александровском направлениях в то время, как оккупанты были вынуждены решать проблемы со связью и общим управлением, возникшие в результате блокирования терминалов Starlink с 1 февраля.

«Контратаки Украины помешали российским войскам укрепить позиции, к которым они продвинулись осенью 2025 года. Успех украинских войск частично обусловлен тем, что россияне не продолжили продвижение, достигнутые благодаря их тактике инфильтрации путем закрепления своих недавно захваченных позиций», — говорится в отчете.

Американские специалисты акцентируют внимание на том, что тактика инфильтрации опирается на пехоту, которая проникает в украинские тыловые районы, накапливается и закрепляется на новых позициях на передовой. Впрочем, русские войска пытались продолжать свое продвижение без должной консолидации. Это позволило ВСУ осуществлять контратаки.

«Способность украинских войск воспользоваться этими российскими ошибками, вероятно, лишила оккупантов начальных наступательных позиций, с которых они намерены начать летнее наступление с нереалистичной целью достижения города Запорожья», — заявляют американские аналитики.

Контратаки на юге Украины также оказывают стратегическое влияние на другие части театра военных действий, констатирует украинский обозреватель Константин Машовец. Вероятно, оккупантам придется вывести свои подразделения из Херсонской области, чтобы помочь своим солдатам на западе Запорожской области противостоять контратакам ВСУ.

Впрочем, оккупантам будет трудно отвести свои силы с Херсонского направления, потому что ранее их командование передислоцировало подразделения на Константинивское и Дружковское направления в Донецкой области.

«Российское командование рискует оказаться уязвимыми в других районах театра военных действий, если оно передислоцирует силы в южную часть театра военных действий, поскольку россияне по всем направлениям пытаются продвигаться вперед и, в частности, в Купянске, даже удерживать свои позиции», — говорится в отчете.

Весеннее наступление РФ

В Институте изучения войны отмечают, что украинские контратаки на направлениях Александровки, Гуляйполя и Запорожской области повлекли за собой «каскадные» последствия и на других участках фронта. Россиянам практически приходится закрывать эти «дыры» за счет опрокидывания сил по другим направлениям и из оперативного резерва.

Такая ситуация, по данным ISW, сложилась в Купянске, где Украина провела серию успешных контратак. Также 7 марта российское командование, вероятно, передислоцировало элитные подразделения ВДВ и морской пехоты из Донецкой области на южную линию фронта. Вероятно, в ответ на недавние украинские достижения на направлениях Александровки и Гуляйполя.

Тот факт, что серия украинских тактических контратак вынуждает Россию принимать решения оперативного и стратегического уровня, свидетельствует о том, что российские силы очень растянуты даже в подготовке к большому наступлению. Кремлю, вероятно, придется либо отказаться от своих планов по весенне-летнему наступлению 2026 года, либо существенно скорректировать их. Это лишь подтверждает, что структура российских сил в Украине действительно ограничена.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что впервые с 2024-го Сил обороны перехватит оперативную инициативу на фронте. В феврале этого года удалось восстановить контроль над большей площадью земель, чем оккупировали россияне. В частности, украинские войска за месяц отразили 285,6 кв. км территории на Александровском направлении.