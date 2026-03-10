С ребенком под сердцем: актрисы, получившие "Оскар" беременными

Натали Портман и Кэтрин Зета-Джонс / фото: Associated Press, Getty Images

Красная дорожка церемонии вручения кинопремии «Оскар» видела множество знаковых образов, но некоторые из них вошли в историю еще и по особой причине. Несколько актрис получали заветную золотую статуэтку, когда были в положении и именно поэтому вечер награждения становился для них моментом двойной радости.

Такие «двойные» выходы случаются редко, но каждый раз становятся памятными. Вот четыре актрисы, для которых вечер наград был именно таким.

Натали Портман

На церемонии вручения премии «Оскар» в 2011 году она получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Черный лебедь». В 2009 году во время работы над этой картиной Натали познакомилась с хореографом Бенджамином Мильпье.

Когда проходила церемония она была на шестом месяце беременности от Мильпье. Актриса выбрала для важного вечера изысканное фиолетовое платье от бренда Rodarte, дизайнерского дуэта двух сестер, которые также создали ее драматические костюмы для фильма.

Натали Портман / © Associated Press

У наряда было глубокое декольте, асимметричный подол, благодаря которому Натали было комфортно двигаться, а также в зоне декольте наряд украшаои кристаллы. Лук актриса дополнила фиолетовыми босоножками, золотым клатчем, а также серьгами с бисером.

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман и Бенджамин Мильпье поженились в 2012 году. Первый их ребенок — сын Алеф, а второй — дочь Амалия. Однако брак не был счастливым — в 2024 году пара рассталась, по слухам из-за измены Бенджамина.

Кэтрин Зета-Джонс

Актриса получила золотую статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Чикаго». Это знаковое событие произошло на церемонии вручения «Оскара» в 2003 году и тогда она была на восьмом месяце беременности дочерью Кэрис.

Кэтрин приняла награду, сказав: «Мои гормоны слишком неконтролируемы, чтобы с этим справляться!», и даже исполнила «All That Jazz» во время церемонии.

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Одета в тот вечер она была в изысканное платье от Versace шоколадного цвета с глубоким декольте и с оригинальными двойными бретельками и высоким разрезом на юбке, который украшало кружево.

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Дочь она родила через десять дней после церемонии. Также у Кэтрин и ее мужа Майкла Дугласа есть еще сын, который родился в 2000 году.

Рейчел Вайс

Звезда была на седьмом месяце беременности во время церемонии вручения премии «Оскар» 2006 года, на которой получила свою награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Преданный садовник».

Дизайнер Нарсисо Родригес (который прославился свадебным платьем для Кэролин Бессетт-Кеннеди) создал для актрисы три платья на выбор и в день церемонии она выбрала черный наряд с открытыми плечами и свободного фасона.

Рейчел Вайс / © Associated Press

Ее сын Генри родился в мае 2006 года. Отец ребенка — американский режиссеро и продюсеро Даррен Аронофски, с который она познакомилась за кулисами лондонского театра Алмейда, где Рэйчел снималась в фильме «Форма вещей».

Рейчел Вайс / © Getty Images

В ноябре 2010 года Вайс и Аронофски объявили, что разошлись. В 2011 году Вайс вышла замуж за Дэниела Крейга и у них родился еще один ребенок.

Мерил Стрип

В 1983 году Мерил Стрип была номинирована на свою четвертую премию «Оскар» и ждала второго ребенка. Вероятно в тот вечер актриса не ожидала, что победит, однако золотая статуэтка снова была ее и прекрасно подходила к ее изысканному золотому платью свободного фасона и украшенному пайетками и бисером.

Стрип получила в тот вечер победу за главную женскую роль в фильме «Выбор Софи». Когда актрису спросили за кулисами, что она расскажет своей будущей дочери об этой великой ночи, она ответила: «Что она была здесь».

Мерил Стрип / © Getty Images

В то время она была на шестом месяце беременности и в августе 1983 года родила дочь Мейми. Всего у Мерил и ее мужа скульптора Дона Гаммера было четверо детей — сын и три дочери.