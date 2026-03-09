Россия перебросила морпехов под Гуляйполе: в ISW объяснили, в чем дело

Российская военная техника / © Associated Press

Российская армия передислоцировала подразделения 40-й бригады морской пехоты с Покровского направления на Гуляйпольское. Аналитики связывают этот шаг с недавними успехами Сил обороны Украины на границе областей.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Подразделения 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которые ранее действовали на Покровском направлении и в районе Доброполья, недавно были переброшены на Гуляйпольское направление. Передислокацию этих сил подтвердила украинская сторона.

Аналитики считают, что такое решение российского командования может быть реакцией на недавние успехи ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Геолокационные материалы, проанализированные специалистами, показали атаку украинских военных на подразделения российской морской пехоты в районе Еленоконстантиновки на Гуляйпольском направлении.

Наступление врага в направлении Гуляйполя

По данным ISW, 8 марта 40-я бригада морской пехоты осуществила ограниченное механизированное наступление в направлении Гуляйполя. Украинские военные, которые отражали атаку, сообщили, что российские силы пытались прорваться, используя танк, бронетранспортер и два вездехода. Наступление происходило к востоку от Гуляйполя вдоль маршрута Малиновка — Зеленый Гай — Гуляйполе.

Подобная тактика прорывов небольшими подразделениями уже стала типичной для российских войск. По наблюдениям аналитиков, в последнее время оккупанты все чаще действуют малыми пехотными группами, которые передвигаются пешком, иногда поддерживая атаки ограниченным количеством техники.

Последний раз такие небольшие механизированные атаки фиксировали в начале февраля — тогда их наблюдали вблизи Покровска в Донецкой области и Купянска в Харьковской области.

Ситуация на Гуляйпольском направлении — последние новости

Как сообщил 3 марта обозреватель Богдана Мирошников, на Гуляйпольском направлении ВСУ продолжают контратаки, достигая тактических успехов и выравнивая линию фронта. По его словам, Силы обороны выбили врага с плацдармов на западном берегу реки Гайчур, ликвидировав угрозу флангового охвата Орехова и продвижения на Вольнянск.

Накануне командир 1-го ОШП Дмитрий «Перун» Филатов заявил, что Гуляйполе почти оккупировано и назвал ситуацию возле него очень динамичной. В то же время он отметил, что планы врага на этом направлении разрушаются благодаря действиям ВСУ. По словам Филатова, РФ стремится выйти на позиции для артиллерийских обстрелов Запорожья, чтобы ударить по промышленности и устойчивости обороны. Несмотря на значительное преимущество противника в силах, украинскому командованию удается удерживать баланс и срывать стратегические замыслы оккупантов.