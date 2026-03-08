Гуляйполе почти оккупировано, но это часть замысла ВСУ: заявление командира Перуна

Командир 1-й ОШП Дмитрий «Перун» Филатов / © Радіо Свобода

Реклама

Командир первого отдельного штурмового полка Дмитрий «Перун» Филатов заявил, что в настоящее время Гуляйполе Запорожской области — «почти оккупировано».

«Но это часть всеобщего замысла и в ближайшее время, я думаю, все поймут, почему именно так идет ход», — сказал он в интервью проекту Радио Свобода Донбасс Реалии. Подчиненный Филатову 1-й ОШП в настоящее время находится в районе контратакующих действий ВСУ на южном участке фронта, продолжающихся с января этого года.

Филатов также отметил, что ситуация там «очень динамичная». «Ее можно сравнить с ситуацией на Добропольском направлении, которая была уже более или менее стабилизирована. Напряжение не снято полностью, но тот замысел, план, который противник для себя ставил, он был полностью разрушен. Здесь примерно то же самое. Противник рассматривает Запорожское направление как следующее направление влияния на Вооруженные силы», — сказал он.

Реклама

«Перун» объяснил, что замысел РФ состоит в том, чтобы дойти «до того участка местности, где можно будет уже спокойно доставать средствами артиллерии, наносить мощное огневое поражение» по Запорожью, которое является мощным промышленным городом, «и очевидно, что влияние на сам город будет иметь существенные последствия для промышленности, для нашей.

На уточняющий вопрос о том, есть ли у российских войск на этом направлении силы, Филатов ответил: «Сил у противника более чем достаточно для того, чтобы сейчас реализовать все его замыслы. Но благодаря тому, что у нас очень опытный генералитет, у нас очень опытные командиры старшие, генералы, нам удается удерживать какой-то баланс и сохранять территорию, сохранять жизнь в той мере, которая не дает противнику реализовать все его стратегические замыслы».

Напомним, 4 марта сообщалось, что ВСУ выравнивают фронт на Гуляйпольском направлении: враг теряет плацдармы на западном берегу Гайчура. В то же время, отмечается, что продвижение происходит большой ценой. Речь идет не о масштабном прорыве, а о занятии более выгодных оборонных рубежей, которые могут укрепить позиции украинских войск в дальнейшем.