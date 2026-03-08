Гуляйполе майже окуповане, але це частина задуму ЗСУ: заява командира Перуна

Командир 1-го ОШП Дмитро «Перун» Філатов / © Радіо Свобода

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов заявив, що на цей момент Гуляйполе Запорізької області — «майже окуповане».

«Але це частина загального задуму і ближчим часом, я думаю, всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг», — сказав він в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії. Підпорядкований Філатову 1-й ОШП нині перебуває в районі контратакувальних дій ЗСУ на південній ділянці фронту, що тривають з кінця січня цього року.

Філатов також зазначив, що ситуація там — «дуже динамічна». «Її можна порівняти з ситуацією на Добропільському напрямку, яка була уже більш-менш стабілізована. Напруга не знята повністю, але той задум, план, який противник для себе ставив, він був зруйнований повністю. Тут приблизно те саме. Противник розглядає Запорізький напрямок як наступний напрямок впливу на Збройні сили», — сказав він.

«Перун» пояснив, що задум РФ полягає в тому, щоб дійти «до тієї ділянки місцевості, де можна буде уже спокійно діставати засобами артилерії, завдавати потужне вогневе ураження» по Запоріжжю, яке є потужним промисловим містом, «і очевидно, що вплив на саме місто матиме суттєві наслідки для промисловості, для нашої держави і для стійкості Збройних сил».

На уточнювальне запитання щодо того, чи є в російських військ на цьому напрямку сили, Філатов відповів: «Сил у противника більш ніж достатньо для того, щоб на даний момент реалізувати всі його задуми. Але, дякуючи тому, що у нас дуже досвідчений генералітет, у нас дуже досвідчені командири старші, генерали, нам вдається утримувати якийсь баланс і зберігати територію, зберігати життя в тій мірі, які не дають противнику реалізувати всі його стратегічні задуми».

Нагадаємо, 4 березня повідомлялось, що ЗСУ вирівнюють фронт на Гуляйпільському напрямку: ворог втрачає плацдарми на західному березі Гайчуру. Водночас наголошується, що просування відбувається великою ціною. Йдеться не про масштабний прорив, а про зайняття більш вигідних оборонних рубежів, які можуть зміцнити позиції українських військ у подальшому.