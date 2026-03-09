Ни в коем случае не покупайте эти кухонные приборы: стоят дорого, а пользы от них практически нет

В магазинах можно найти десятки приборов, которые часто рекламируются как незаменимые помощники на кухне. Однако на практике многие из них оказываются не столь полезными, как кажется на первый взгляд. Некоторые кухонные гаджеты стоят немало денег, занимают место на полках и в шкафах, но используются всего несколько раз, после чего о них просто забывают.

Электрический нож. Электрические ножи часто рекламируют как удобный инструмент для быстрой нарезки продуктов. Однако на практике они редко оправдывают ожидания. Такой прибор требует подключения к сети, занимает больше места и требует дополнительного ухода. К тому же обычный острый кухонный нож часто справляется с задачей гораздо быстрее и проще.

Машина для приготовления попкорна. Большинство людей пользуются ею всего несколько раз после покупки. После этого прибор обычно просто стоит в шкафу, занимая место. К тому же попкорн легко приготовить на обычной сковороде или в микроволновке.

Яйцеварки часто рекламируются как удобный способ идеально приготовить яйца. Однако большинство хозяек соглашаются, что обычная кастрюля с водой справляется с этой задачей не хуже. При этом яйцеварка является дополнительным прибором, который требует места для хранения и используется не так уж часто.

Шоколадный фонтан. Шоколадные фонтаны действительно выглядят эффектно и могут украсить праздничный стол. Однако в повседневной жизни их используют очень редко. Кроме того, такой прибор требует тщательного мытья после использования, что часто занимает больше времени, чем приготовление десерта.