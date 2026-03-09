ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 марта

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 марта?

Луна рассказывает

День радикальных перемен, когда в нашей жизни многое может перевернутся с ног на голову. Звезды не советуют сопротивляться происходящим событиям: результата это не даст, а время и силы будут потрачены зря.

Луна рекомендует

Удачными будут любые — деловые и финансовые — переговоры, поэтому назначать их на это время не только можно, но и нужно. Какой бы тотальной не была в этот день профессиональная занятость, обязательно нужно найти время для общения с близкими людьми — особенно это касается пожилых родственников.

Луна предостерегает

Советы, которые будут в этот день давать нам окружающие, можно выслушать, а вот следовать им не следует: только сам человек будет понимать, как ему нужно поступить в сложившейся ситуации, да и нести ответственность за совершенные в результате ошибки придется только ему самому.

