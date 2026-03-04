Россия готовит масштабное наступление на весну: какая ситуация на фронте

Армия РФ / © Associated Press

Российские оккупационные войска готовятся к активизации боевых действий в начале весны. Основные усилия противника сосредоточены на прорыве к населенному пункту Гришино и попытках захватить Покровск и Мирноград.

Об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ.

«Враг планирует усиление наступления в начале весны. В последние несколько месяцев он сознательно осуществлял накопление ресурсов для дальнейшего применения. Сейчас противник сконцентрировал наибольшие усилия для продвижения в сторону Гришино, что к северо-западу от Покровска», — сообщили военные.

В 7-м корпусе ДШУ сообщают о сложной ситуации в районе Гришино, где боевые действия уже перешли в границы населенного пункта. Россияне пытаются реализовать тактику охвата, атакуя поселок с северного и южного флангов, чтобы выйти к его центральным кварталам и заставить украинских защитников отступить с восточных окраин.

Несмотря на сложную ситуацию вокруг Покровска и Мирнограда, украинские защитники продолжают держать оборону на северных окрестностях этих городов. Кроме сдерживания штурмов, Силы обороны наносят врагу существенные потери в живой силе и технике.

«Всего в феврале украинские военные ликвидировали и ранили более тысячи россиян. Также уничтожили и поразили 38 орудий и минометов, 4 единицы бронированной техники, 84 единиц авто- и мототехники, 5 НРК», — сообщили в корпусе.

Напомним, россияне пытались прорвать государственную границу Украины на Харьковщине и осуществить атаки в направлении Зыбино и Круглого. Украинские силы сорвали попытки продвижения.

Кроме того, российские штурмовые действия на Константиновском направлении значительно уменьшились, потому что противник потерял доступ к спутниковой связи Starlink.

По состоянию на 4 марта 2026 года российские войска потеряли еще пять танков и более 30 артсистем.