Avesterra Group открыла 20 новых птичников на Волыни: 15 млн евро инвестиций в масштабирование производства

Птичники построены в соответствии с европейскими стандартами биобезопасности и благосостояния птицы и оснащены автоматизированными системами контроля микроклимата, вентиляции, кормления и поения. Сегодня птицеводческое направление Avesterra Group объединяет 12 производственных бригад и 120 птичников , обеспечивая выращивание до 35,1 млн голов птицы в год . Разовая посадка превышает 5 млн голов .

В ходе мероприятия представители компании подвели итоги работы холдинга под новым брендом Avesterra Group и наметили стратегические планы развития на 2026 год.

«Инвестиции в новые птичники являются частью долгосрочной стратегии развития Avesterra Group и модернизации производства в Украине. Мы инвестировали в эту площадку 15 миллионов евро, и это только первый шаг. К 2028 году мы планируем построить шесть таких производственных площадок по 20 птичников каждую и инвестировать около 100 миллионов евро. Это позволит полностью скачать наши производственные мощности и выйти на производство около четверти миллиона бройлеров в сутки. В ближайшие пять лет мы планируем инвестировать в развитие компании около 300 млн. евро – в новые производственные мощности, инкубаторы, родительские стада и биометановый газовый завод», – подчеркнул Дмитрий Добкин, владелец Avesterra Group.

Новая площадка позволит компании увеличить объемы выращивания птицы и усилить контроль качества на всех этапах производства.

«Для меня как руководительницы компании открытие этой производственной площадки – это результат большой управленческой работы. Площадка состоит из 20 современных птичников, оснащенных современным оборудованием немецкого производителя Big Dutchman. Общая площадь застройки составляет более 55 тысяч квадратных метров, а сама площадка расположена на территории 19 гектаров. Здесь установлено оборудование, обеспечивающее автоматизированные системы поения, кормления, вентиляции и контроля микроклимата. Мы строим компанию системно – с фокусом на технологии, биобезопасности и стабильном качестве продукции. И даже в сложные времена продолжаем реализовывать наши стратегические инвестиционные проекты», – подчеркнула Светлана Собипан, CEO Avesterra Group.

В мероприятии также приняли участие представители государственных органов и местных властей, которые отметили важность развития современного аграрного производства для экономики региона и продовольственной безопасности страны.

«Только за 2025 год благодаря совместной работе Госпродпотребслужбы, Министерства аграрной политики и Министерства иностранных дел Украине удалось открыть 19 новых рынков для экспорта аграрной продукции. На этом предприятии мы видим системный подход к внедрению современных технологий, обеспечению биобезопасности и стабильному качеству продукции. Именно такие производства формируют репутацию Украины как надежного поставщика качественной пищевой продукции на мировых рынках», – подчеркнул Владимир Коваль, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области.

Особенно важно, что даже в сложное для страны время компания не только продолжает работать, но и развивается, инвестирует в производство, создает рабочие места и поддерживает общины. Avesterra Group является бюджетообразующим предприятием для многих общин района и важнейшим элементом экономики региона. Это пример ответственного бизнеса, который верит в страну и своими инвестициями поддерживает его развитие», – отметил Юрий Лобач, начальник военной районной администрации в Волынской области.

«Avesterra Group и наша община связывает многолетнее сотрудничество. Предприятия компании работают на территории общины, создают рабочие места и вносят весомый вклад в местный бюджет. Сегодня около 13% собственных доходов бюджета общества формируются именно благодаря налогам компании – это около 10 млн грн ежегодно. Эти средства позволяют развивать инфраструктуру и реализовывать социальные проекты», – поделился Виктор Полищук, глава Устилужской городской территориальной громады.

Во время полномасштабной войны Avesterra Group инвестировала в модернизацию и развитие производства более 75 млн. евро . Компания также остается одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли: за 2025 год предприятия группы уплатили в государственный и местные бюджеты более 500 млн грн , а за период полномасштабной войны – более 1,5 млрд грн .

Avesterra Group – один из ведущих производителей курятины в Украине. Компания входит в топ-4 производителя отрасли и обеспечивает полный цикл производства – от выращивания зерна до переработки и логистики готовой продукции. В структуре компании работает более 1500 работников , функционирует 120 птичников , а также современный мясоперерабатывающий комплекс мощностью 13500 бройлеров в час . Продукция компании представлена на украинском рынке под брендами "Эпикур", "Чебатурочка" и на международных рынках под брендом Delika .