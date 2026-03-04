Российская нефть / © ТСН.ua

С начала военных действий в Иране цены на российскую нефть, отгружаемую на экспорт, выросли вместе с мировыми. Но она не пользуется спросом, покупатели требуют огромных скидок.

Об этом пишет издание Bloomberg.

За сорт Urals в западных портах сейчас платят на $30,9 за баррель меньше, чем за эталонный Brent, свидетельствуют данные Argus Media.

В середине февраля дисконт составлял $28,6.

Нефть Brent с закрытия пятницы подорожала на 11,3% до $80,65 на дневных торгах в среду. На максимуме цена достигала $84,39 за баррель.

В номинальном выражении Urals также подорожала. В балтийском порту Приморск она во вторник отгружалась по $54,82, а в Новороссийске — $52,97 за баррель, по данным Argus Media. В конце прошлой недели цена составляла около 40 долларов за баррель.

Но даже такое подорожание российской нефти не спасает бюджет государства-агрессора, в котором в этом году заложена стоимость Urals $59 за баррель — и при этом в нем запланирован дефицит на уровне 3,8 трлн руб.

Чтобы получить сбалансированный бюджет, России нужна цена $97.

В январе средняя цена российской нефти составила $41, по информации Минэкономразвития РФ. Официальных данных за февраль пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что американо-израильские удары по Ирану нарушают нефтяной экспорт из региона, который обеспечивает 20% мировых поставок нефти.

Кроме того, Иран совершил атаку на крупнейший в мире нефтяной терминал и НПЗ Рас-Танура в Саудовской Аравии.