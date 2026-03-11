ЗСУ прорвалися на 12 км і зірвали план Кремля на весняний наступ — ISW про ситуацію на фронті

Збройні сили України / © Associated Press

Українські сили оборони просунулися на 10–12 кілометрів у глибину російських позицій на кількох напрямках і звільнили від російських окупантів сотні квадратних кілометрів території.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що ці дії зірвали частину планів Кремля щодо весняного наступу.

ЗСУ просунулися на десятки кілометрів

За даними українських військових, просування відбулося під час двох окремих наступальних операцій.

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися приблизно на 12 кілометрів углиб російських позицій між населеними пунктами Нове Запоріжжя та Добропілля.

Водночас командир одного з українських десантних батальйонів заявив, що його підрозділ просунувся на 10–11 кілометрів у напрямку Олександрівки.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин зазначив, що українські війська на деяких ділянках повернули собі ініціативу.

За його словами, російські війська не змогли просунутися у напрямку Гуляйполя протягом останніх трьох місяців і тепер намагаються змінити напрямки атак.

Україна звільнила сотні квадратних кілометрів

Начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександр Комаренко повідомив, що українські війська звільнили понад 400 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку.

Аналітики ISW оцінюють просування обережніше і вважають, що з початку 2026 року ЗСУ звільнили щонайменше 279 квадратних кілометрів.

Втім експерти зазначають, що їхня методика підрахунку є консервативною, тому реальні показники можуть бути значно більшими.

Також українські сили звільнили низку населених пунктів. Серед них:

Новогригорівка

Калинівське

Степове

Тернове

Війна в Україні: яка ситуація на фронті

Попри успіхи ЗСУ, на окремих ділянках фронту ситуація залишається напруженою. Зокрема, у районі Покровсько-Мирноградської агломерації є ознаки підготовки російських військ до нової хвилі наступу.

Окупанти нарощують кількість авіаударів і застосування інших засобів ураження, намагаючись підготувати плацдарм для просування.

Водночас українські сили утримують оборону на північних околицях Покровська та Мирнограда, активно проводять аеророзвідку, мінують ймовірні маршрути просування ворога та блокують його логістику.

За даними військових, лише за одну добу підрозділи угруповання «Схід» відбили близько 30 російських штурмів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше зазначав, що українські війська не лише обороняються, а й проводять активні наступальні дії на окремих ділянках фронту.

Також нагадаємо, що росіяни не відмовилися від планів захопити Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та Одесу. Але в ОПУ вважають, що Їм буде дуже важко це зробити. До того ж така ціль вимагатиме набагато більше часу, ніж хочуть окупанти.