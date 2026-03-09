Пастки для тварин і мікропластик: як оптоволокно від дронів впливає на довкілля

Оптоволокно від дронів на війні / © Полк "Азов"

Оптоволокно, яке активно використовують у дронах на російсько-українській війні, може мати наслідки не лише для поля бою, а й для довкілля. Фахівці кажуть: ця тема поки що малодосліджена, але вже зараз зрозуміло, що залишені після польотів нитки можуть становити небезпеку для тварин і накопичуватися в природі роками.

Про це йдеться в матеріалі Ukraine War Environmental Consequences Work Group.

Що таке оптоволокно і чому його використовують у дронах

Оптоволокно — це тонке гнучке волокно зі скла або пластику, яке передає сигнал світлом. У цивільному житті його давно використовують у телекомунікаціях, інтернеті та мобільному зв’язку, бо воно дозволяє швидко передавати великі обсяги даних із мінімальними втратами.

Котушка з оптоволокном. / © Фото з відкритих джерел

У війні цю технологію почали активно застосовувати для БпЛА. Такі дрони під’єднані до котушки з оптоволокном і під час польоту тягнуть за собою тонку нитку. Це дає низку переваг: кращу передачу зображення, більшу дальність роботи та стійкість до радіоелектронної боротьби.

Саме тому оптоволоконні дрони за останні два роки стали важливим інструментом на фронті.

У чому екологічна проблема

Під час руху до цілі дрон залишає за собою нитку оптоволокна, яка потім осідає на полях, деревах, кущах і дорогах. На прифронтових територіях такі волокна вже можна побачити неозброєним оком — особливо в сонячну погоду.

Експерт з екологічної безпеки та науковий керівник лабораторії «Довкола» Максим Сорока пояснює, що головне питання полягає у складі захисної оболонки оптоволокна. За його словами, сучасні технології виробництва закриті патентами, тому точний хімічний склад виробів у публічному доступі практично не розкривається.

Поле на прифронтових територіях в Україні, вкрите оптоволокном. / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Відомо, що в основі таких кабелів часто використовують полімерні матеріали, які з часом можуть руйнуватися та перетворюватися на мікро- і нанопластик.

Загроза для тварин

Одним із найбільших ризиків фахівці називають небезпеку для диких тварин і птахів. Волокно може намотуватися на лапи, крила, роги або шию, створюючи справжні пастки.

Уже зафіксовані випадки, коли птахи використовували оптоволокно для будівництва гнізд. Але така «користь» дуже умовна, адже ті самі нитки можуть призводити до травм, виснаження або навіть загибелі тварин, якщо вони заплутаються у великому скупченні волокон.

Поля, вкриті оптоволоконними нитками. Джерело: Telegtram-канал @dronbomber. / © Фото з відкритих джерел

За словами екологів, окремі тонкі нитки дорослі тварини ще можуть перегризти або розірвати. Але якщо волокна накопичується багато, воно перетворюється на пастку, з якої самостійно вибратися вже важко.

Директорка Greenpeace Україна Наталія Гозак зазначає, що реальні масштаби проблеми стануть зрозумілими лише через роки спостережень. Поки що, за її словами, можна говорити лише про очевидний фізичний ризик для тварин.

Вплив на ґрунти та аграрну продукцію

Ще одна дискусійна тема — вплив оптоволокна на ґрунти. Частина експертів вважає, що з часом воно може дробитися під час оранки й утворювати мікропластик. Саме це викликає найбільше занепокоєння.

У міжнародних дослідженнях уже зазначалося, що пластикове забруднення від оптоволоконних дронів може нести довготривалі ризики для дикої природи. Також є наукові роботи, які вказують на негативний вплив мікропластику на ґрунти, врожайність і навіть викиди парникових газів.

Втім українські фахівці поки оцінюють ризики для сільськогосподарської продукції обережно. Доктор сільськогосподарських наук Олександр Вінюков вважає, що безпосередній вплив мікропластику на рослини може бути мінімальним, оскільки культура не засвоює такі частинки як поживні речовини. Водночас він звертає увагу на іншу проблему — літієві батареї від дронів, які також накопичуються на полях і можуть становити серйозну загрозу.

Чи заважатиме оптоволокно розмінуванню

Після завершення бойових дій основна увага, ймовірно, буде прикута до розмінування територій, а не до прибирання оптоволокна. Поки що рятувальники не повідомляли, що волокна суттєво заважали роботі піротехнічних підрозділів, однак це питання ще потребує додаткового вивчення.

Що відомо на цей момент

Фахівці сходяться в одному: оптоволокно ще не можна назвати найбільшою екологічною проблемою війни, але ігнорувати її не можна.

На сьогодні можна зробити кілька попередніх висновків:

оптоволокно може довго зберігатися в природі та накопичуватися на місцевості;

існує ризик утворення мікропластику;

нитки можуть становити фізичну небезпеку для птахів і тварин;

реальні довгострокові наслідки для екосистем ще потребують окремих досліджень.

Екологи наголошують: тему потрібно вивчати вже зараз, поки масштаби використання оптоволоконних дронів на фронті лише зростають.

