Співак Khayat здивував заявою про фінал нацвідбору на "Євробачення-2026": "Дивний післясмак"

Співак Khayat, який брав участь у нацвідборі на "Євробачення-2026", висловився про фінал музичного конкурсу.

Артист виступав на сцені Національного відбору з піснею "Герци" та посів п'яте місце. Виконавець на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнається, що цей нацвідбір залишив у нього дивний післясмак, тож найближчим часом він поки не подаватиме свої заявки на конкурс. Проте Khayat не приховує, що якщо в нього з'явиться гідна пісня, то він ще спробує сили на Національному відборі.

"Зарікатися не варто, але найближчим часом точно не буду брати участь, бо в чотирьох нацвідборах, в яких я був, цей залишив дивний післясмак, про який мені найменше хочеться говорити. Але ніколи не знаєш… Можливо, коли з'явиться ще пісня", - поділився артист Анні Севастьяновій.

Також виконавець висловився про й перемогу на нацвідборі LELÉKA. Співак говорить, що вони особливо не потоваришували, оскільки часу на зближення не було. Проте Khayat додав, якщо судді і глядачі обрали її переможницею, то, ймовірно, вона має високі шанси на гідні результати на "Євробаченні-2026".

"Якщо глядач її обрав, якщо судді її обрали – значить, напевно, шанси є. У нас особливо не було часу, не можу сказати, що ми товаришуємо", - додав артист.

Нагадаємо, "Євробачення-2026" відбудеться у травні у Відні. Україну на пісенному конкурсі представлятиме співачка LELÉKA. Нещодавно виконавиця представила оновлену версію конкурсної композиції Ridnym.