Іво Бобул відреагував на зізнання Лілії Сандулеси про аборт від нього: "Навіщо вона це зробила?"

Лілія Сандулеса та Іво Бобул

Народний артист України Іво Бобул відреагував на скандальні зізнання колишньої дружини, співачки Лілії Сандуеси, що він змусив її зробити аборт.

Виконавець на проєкті "Наодинці з Гламуром" поділився, що заяви Сандулеси серйозно його здивували. Артист говорить, що слова його колишньої дружини не відповідають дійсності. Окрім того, співака й самого здивували заяви Сандулеси і він не розуміє, чому вона так зробила.

"Вперше чую про це. Після цього інтерв'ю я припинив поважати Лілю взагалі. Там стільки брехні, що я просто дивувався, звідки вона взяла це все і навіщо вона це зробила", — говорить артист Анні Севастьяновій

Лілія Сандулеса та Іво Бобул / © t.me/muzvar_ua

Іво Бобул все ж таки припускає, що Лілія Сандулеса могла на нього образитися після того, як він зробив їй зауваження щодо зовнішнього вигляду і порадив стежити за собою, оскільки вона артистка. Виконавець також додав, що його обурили заяви його колишньої дружини. Тож тепер він остаточно викреслив її зі свого життя та навіть не хоче згадувати.

"Я підняв її з небуття, я забрав її на гастролі, два тури зробили дуже гарні. Ну, я сказав, що треба за собою стежити, ти повинна мати хороший вигляд… І на це ображатися? Я вперше чую взагалі те, що вона там казала. Мені дуже образливо. Я не хочу бачити, не хочу чути і не хочу знати", — додав артист.

▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: ПОЛЯКОВА вперше коментує результати ЄВРОБАЧЕННЯ, БОБУЛ відповідає РИБЧИНСЬКОМУ, а ТОПОЛЯ чекає суду

Зазначимо, Іво Бобул та Лілія Сандулеса прожили в шлюбі 10 років. Остаточно вони розлучились 2002-го. А нещодавно артистка видала скандальні подробиці з їхнього шлюбу та заявила, що наприкінці 1994-го була вагітною від Бобула, проте він нібито змусив її зробити аборт.